Agresiones a agentes son sancionables

Las agresiones al personal de Tránsito son sancionables, según el reglamento de Movilidad Urbana.

El código no hace distinción de géneros, pues aplica para quien insulte o agreda al personal de esta dependencias sea hombre o mujer.

Se trata del artículo 148 del citado reglamento el que establece en el numeral 47 y 48 que por agredir verbalmente a un elemento de Tránsito, se aplica una multa de 6 a 8 salarios mínimos, mientras que una agresión física se castiga con 20 a 24 salarios mínimos.

En Torreón, mujeres tránsito denunciaron que diariamente reciben insultos, muchos de ellos machistas, por ejercer una labor que anteriormente era exclusiva de hombres.

"Por el hecho de ser mujeres, los conductores no aceptan una indicación, los detenemos y luego luego empiezan: váyanse a sus casas a lavar los trastes, machorras", contó Patricia a El Siglo.

"Nos recuerdan a la mamá, de huev... y pend... no nos bajan, nos avientan las garantías, es muy rara la persona que reconoce que cometió la infracción", comentó Angélica.

Pedro Luis Bernal, director de Tránsito y Vialidad dice que, aunque es una "tendencia" a nivel mundial atender la violencia de género, el reglamento no hace distinción para sancionar agresiones hacia el personal y que no le compete su modificación.

"Ya no me correspondería a mi, mi obligación es aplicar el reglamento y ya cuestiones de índole reglamentaria del ayuntamiento, sería materia de los regidores".

La relación entre la ciudadanía y el personal de Tránsito no es la ideal, pues las mujeres comentaron que al dar una indicación perciben una actitud molesta y agresiva de parte de las y los conductores, pero también la ciudadanía comenta que la actitud del personal no es la mejor, por lo que según Bernal, se está trabajando en ello.

"En múltples ocasiones me he dirigido a los compañeros y las compañeras, les he pedido que actuemos con respeto a las personas, a los Derechos Humanos de la ciudadanía, la mala imagen la estamos borrando.

Añade que la indicación de parte del alcalde, Jorge Zermeño, es concientizar a los ciudadanos en el respeto al reglamento de Movilidad Urbana y eliminar todo acto de corrupción.

Ahorita nos estamos abocando a labores preventivas, a los operativos en escuelas, cruceros peligrosos, (...) los puntos donde tradicionalmente se apostaban los agentes para extorsionar personas ya no existen".

La finalidad es que estas prácticas no regresen, pues es de la única forma en la que la ciudadanía dará confianza a la autoridad.

