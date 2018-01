Pendiente en Simas, la entrega-recepción

DENUNCIA ALCALDE QUE FUNCIONARIOS ENCARGADOS SE FUERON

El alcalde Jorge Zermeño informó que el proceso entrega-recepción en Simas no se ha realizado. Asegura que "los funcionarios responsables que estaban obligados a entregar, simplemente se fueron y no entregaron, está pendiente todavía la entrega-recepción del Simas, hay una Ley que obliga a quien sale entregar y a nosotros a recibir".

No precisa qué es lo que falta, pero dice: "se les está requiriendo a los que salieron para que entreguen como debe de ser… tienes que hacer entrega en cada una de las áreas en cada departamento, activos, faltantes pendientes y todo debe documentarse en el caso del Simas no ha sido entregado". Al respecto el gerente general, Juan José Gómez dijo que "no hicieron entrega-recepción de nada. Xavier no hizo entrega-recepción, la de pozos no era significativo, lo que se necesitaba era la entrega-recepción de la empresa en sí".

"La gerencia técnica continuó con Raymundo Rodríguez, en la gerencia general me la entregó a mí y es ejecutiva meramente, lo que falta es de los coordinadores de comercial, lo financiero, lo de personal".

Se informó además que el Simas adquirió un camión para desazolvar drenajes sanitarios a un costo de 8 millones de pesos con capacidad de 6 yardas cúbicas que ya empezó a operar en la colonia Jacarandas. Ayer el alcalde lo entregó afuera del Parque Fundadores acompañado de vecinos de las colonias aledañas.

Por otro lado, el alcalde dijo a los vecinos que ha recibido donativos de cobijas, cocinetas y latas de pintura donadas por varios empresarios. En el caso de éstas últimas, se las hará llegar para que mejoren las fachadas de sus casas.

El gerente del Simas, Juan José Gómez Hernández declaró que el vehículo fue adquirido a crédito y además la misma empresa que vendió la unidad nueva, va a arreglar otros dos de los camiones Vactor. Fueron 6 los que tenía el Simas y sólo funcionaba uno.

Crédito sin concretarse

Aunque se había anunciado por parte del Simas el interés por gestionar un crédito por 500 millones de pesos para atender de manera urgente la reparación del drenaje sanitario en varios sectores de la ciudad afectados por brotes de aguas negras, hasta ahora no se ha concretado.

El gerente del Simas Juan José Gómez Hernández informó que en la Sesión del Consejo Directivo de antier martes, no se tocó el tema, por lo que se buscarán otros mecanismos de financiamiento, por ejemplo, del BID, de Banobras o a Fondo Perdido.

Gómez Hernández declaró que por lo que respecta a la Comisión Nacional del Agua y la posibilidad de apoyo, "en reciente reunión que tuvimos nos informaron de un adeudo de 45 millones de pesos que se tiene de Derechos de Extracción, así como 58 de Descargas Residuales. No explicó las causas por las que estas dos importantes partidas que apoyarían para recibir recursos de Conagua, no se pagaron en tiempo. El gerente del Simas expresó que en el tema de la cobranza se ha mantenido, pero es importante poner los medidores que hacen falta, alrededor de 90 mil. La semana que entra se empezaría a instalar en colonias residenciales como el Campestre La Rosita, Viñedos, Santa Bárbara.

Trabajando.- En la colonia Jacarandas, el nuevo camión adquirido por el Simas a crédito, realizó sus primeras acciones de desazolve de las redes sanitarias. Se pagará en 12 meses.

