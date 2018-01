Balacera interrumpe evento de alcalde de Nuevo Laredo, Tamaulipas

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.-

Durante un evento del presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enrique Rivas Cuéllar, se escucharon diversas detonaciones de arma de fuego, lo que obligó a que los presentes se tiraran al piso.

A través de redes sociales circulan dos videos de esta situación que ocurrió este miércoles a las 15:00 horas en la fronteriza ciudad.

De inmediato hubo una gran movilización de las corporaciones estatales, federales y militares, quienes resguardaron el lugar para seguridad de los ciudadanos y de las autoridades.

Hasta el momento no han precisado a qué distancia ocurrió el tiroteo, pero aclaró que los disparos no se dirigían al evento y que no hay personas heridas.

Uno de los videos tiene una duración de un minuto con 29 segundos, en el cual se escucha al orador del evento que dice, "ahí inmediatamente se coloca esta bonita chamarra", y entonces comienza la balacera.

En las imágenes se observa a las personas tiradas en el piso, una de ellas pregunta, "¿le pegaron a alguien?". También se escuchan gritos histéricos de mujeres en llanto.

El otro video dura dos minutos con tres segundos. Tiene imágenes de militares que llegan y piden a las personas que se tiren al suelo. Otra persona aparece grabando con su teléfono celular.

Se espera que las autoridades municipales y estatales emitan un comunicado respecto al lugar exacto en donde ocurrió la balacera.

