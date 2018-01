Descartan INE y Segob 'focos rojos' en proceso electoral

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional Electoral (INE) estimaron que hasta el momento el proceso electoral se desarrolla con tranquilidad y descartaron la existencia de “focos rojos” que eventualmente impidan el desarrollo pacífico de los comicios “más grandes de la historia del país”.

Entrevistado tras una reunión con el titular del INE, Lorenzo Córdova Vianello, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, expresó que ambas instituciones coincidieron en que la contienda federal se realiza con tranquilidad y destacó que la importancia de contar con un árbitro fuerte.

“En el año electoral lo que toca es fortalecer al árbitro; el Estado mexicano y su gobierno, tienen una convicción y una necesidad política de que el árbitro electoral esté muy fuerte, muy legítimo, muy autónomo”, añadió.

Ello le permitirá al Estado y al gobierno, generar condiciones para que los mexicanos se expresen libremente y se respete su voto, y “en esas dos obligaciones vamos a estar trabajando”, añadió.

El responsable de la política interna del país, indicó que esta semana se reunirá con dirigentes de partidos políticos, de cara a la instalación de la mesa de trabajo, para conocer el diagnóstico que tienen en materia de seguridad.

“Yo espero esta semana terminar reunirme con cada uno de los dirigentes nacionales y la próxima semana poderla instalar, no para dialogar sobre discursos sino que me puedan llevar específicamente qué preocupaciones tienen desde su particular ángulo, qué información tenemos nosotros y qué acciones concretas tomamos al respecto”, acotó.

Sobre las acciones concretas que se podrían adoptar para las y los candidatos, Alfonso Navarrete dejó claro que del resultado del encuentro con los partidos se conocerán las acciones concretas se a tomar, pues la coordinación es vital para dar resultados concretos.

En su turno, Lorenzo Córdova, hizo hincapié en que el INE no es responsable de la seguridad del país, sin embargo sí es corresponsable de que exista un contexto de paz pública para que los comicios lleguen a "buen puerto", con miras a que haya una coordinación "bien aceitada" en la contienda.

“La Segob, añadió, es la cabeza del Gabinete de Seguridad (…) El INE no es responsable de garantizar la seguridad (de candidatos), pero para que las elecciones salgan bien depende de que exista un contexto de seguridad y de paz pública”, agregó.

Córdova Vianello indicó que el INE tiene la función legal de informar y de poner en contacto a los candidatos que requieran algún tipo de seguridad con las instancias responsables.

Recordó que el Instituto es muy celoso de autonomía y un órgano del Estado mexicano, pero el ejercicio de la autonomía no supone una falta de comunicación y aun de coordinación con otras instancias.

De tal suerte que para que un proceso electoral se desarrolle sin contratiempos "supone que los distintos entes públicos encargados de que ello ocurra cumplan en el ámbito de sus responsabilidades, con respecto al ámbito de su competencia, la tarea que le corresponde".

El titular del INE indicó que la clave para que procesos electorales, a pesar de momentos complejos como los que se vivieron como en 2015, hayan llegado a “buen puerto”, pasó por una comunicación intensa, respetuosa y una coordinación en los distintos ámbitos de competencia.

Y ese, concluyó, fue el propósito de la reunión con Navarrete Prida, el mantener ese ámbito de coordinación para que la contienda federal se desarrolle en paz.

Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter @navarreteprida, el responsable de la política interna del país, compartió dos fotografías del encuentro privado y resaltó que la participación de la ciudadanía, la equidad y el diálogo abierto durante la contienda federal, son pilares de estabilidad y gobernabilidad.

“Durante una reunión con el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, coincidimos en que la participación de la ciudadanía, la equidad y el diálogo abierto con las fuerzas políticas durante el Proceso Electoral son pilares de estabilidad y gobernabilidad del país”, anotó en la red social.





Descartaron la existencia de “focos rojos” que eventualmente impidan el desarrollo pacífico de los comicios “más grandes de la historia del país”. (ARCHIVO)

Etiquetas: elecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...