'No denuncian por falta de confianza'

LLAMAN A LAS AUTORIDADES A NO CULPAR A LAS MUJERES VIOLENTADAS

La falta de denuncia por parte de mujeres violentadas evidencia la desconfianza que existe hacia las autoridades, así como fallas en el proceso de acompañamiento que hacen las instancias encargadas de atender a las víctimas, considera la activista Sandra Sierra Limones.

Esto luego de que el vicefiscal, Zacarías Francisco Cabrera Oliver declarar que las mujeres violentadas no denuncian y cuando lo hacen no ratifican.

"Perdonan las agresiones al esposo, a la pareja y se convierte en un círculo vicioso", dijo el vicefiscal.

Sierra Limones, presidenta de la Fundación para la Promoción, Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres A.C. promovente de la Alerta de Género para La Laguna de Durango, dijo que estas declaraciones avalan la solicitud del mecanismo y la necesidad "urgente" de cumplir con las 13 recomendaciones hechas por la Federación, pues es parte de la violencia institucional que viven las mujeres a quienes revictimizan.

"No acaban de entender. Prácticamente nos dicen que no nada más el problema es que en mi casa me maltraten, sino que también es mi culpa porque no ratifico, porque no sigo la denuncia, en lugar de hacer un ejercicio de reflexión y pensar -qué estoy haciendo mal y por qué las mujeres no tienen confianza para seguir este proceso-, lo que hacen es culparla", dice.

Añade que el acompañamiento que hacen los institutos para fortalecer a las mujeres violentadas, no es efectivo.

"No está funcionando el acompañamiento, si no logran convencer a una mujer que tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, aquí lo importante es dejar de culparlas y asumir cada uno su responsabilidad".

Precisamente los modelos de atención que llevan a cabo los Centros de Justicia buscan, entre otras cosas, fortalecer a las mujeres violentadas para que dejen salgan del círculo de la violencia y culminen los procesos legales.

En casos extremos, hay refugios donde se resguarda a mujeres, además de acciones legales como las órdenes de protección, pero en el caso de Durango las órdenes son relativamente nuevas y además carece de refugios, lo que la activista considera que son otros problemas que generan la falta de denuncia de las mujeres.

"Hay un documento sobre la situación de violencia feminicida que dice que, si yo no tengo un entorno familiar donde me puedan proteger debe haber un refugio y no lo hay, si no me entregan una orden de protección que en Durango, a pesar de que la figura existe desde hace 10 años, no se habían estrenado hasta que se elaboró el diagnostico.

