Declaran estado de emergencia en vuelo Ámsterdam-México

El estado de emergencia ha sido declarado en un avión de la aerolínea KLM, que cubre la ruta Ámsterdam-México, poco tiempo después de despegar de la capital de Países Bajos, según reporta AirLive.

Según lo informado, el avión, un Boeing-747, se vio afectado por el impacto de un ave en uno de sus motores.

Ahora, se está deshaciendo del combustible para poder realizar un aterrizaje de emergencia.

De acuerdo con el portal RT, que refiere al mapa de seguimiento de vuelos Radarbox, el aparato ha sobrevolado en círculos sobre el mar del Norte hasta tres veces para quemar combustible.

LIVE KLM #KL685 to Mexico City is declaring an emergency soon after takeoff from Amsterdam https://t.co/uI2Rs7YcWM