AMLO advierte apoyo de Salinas

El precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, acusó a su contrincante Ricardo Anaya de tener el respaldo del expresidente Carlos Salinas, a través del exlegislador Diego Fernández de Cevallos. El político estuvo ayer domingo en San Juan Evangelista, Veracruz, donde dijo que aun con ese apoyo, es él quien va arriba en las encuestas, pues cuenta con el respaldo de la gente.

Incluso -dijo- están con él, pero en silencio, los asesores, choferes, ayudantes y guardaespaldas de sus contendientes. "Están con este movimiento, callados, pero van a votar por nosotros", sostuvo. "No necesito tener una oficina de espionaje, el pueblo me está apoyando, me está dando información y me da gusto", dijo. De gira por Veracruz, López Obrador aseguró que el Frente es "una asociación delictuosa y una pandilla de oportunistas".







