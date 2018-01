Siboldi se lo toma con calma

Aarón Arguijo Gamiochipi

- Con tranquilidad tomó Robert Dante Siboldi el triunfo de sus Guerreros del Santos Laguna sobre Monarcas Morelia, obtenido anoche por la mínima diferencia en el estadio Corona.

El estratega del equipo lagunero alabó la disposición de sus jugadores para conseguir la segunda victoria consecutiva en casa.

"No era un triunfo presupuestado porque decir eso sería faltarle al respeto al rival, pero sí es un resultado que sí estaba dentro de lo que tenemos planeado, hacernos fuertes como local, generar esa mística que necesitamos, ser imbatibles y que al rival le cueste mucho sacar un punto de aquí, creo que los muchachos se entregaron, dejaron todo en la cancha para sacar un resultado positivo con el que seguimos sumando y estar arriba en la tabla, algo importante fue que nos vimos sólidos en defensa, pocas opciones de hacernos daño tuvo el rival, entonces se nota lo que vamos trabajando", aseguró.

Tener al líder de goleo de la Liga MX es un mérito de todo el plantel, dijo Siboldi: "estoy muy contento por Djaniny que está significándose como goleador, pero creo que es un gran trabajo de todo el equipo, el que hoy estemos con un jugador en lo más alto de la tabla de goleo, es muy satisfactorio para todo el equipo y creo que en cuanto Julio (Furch) meta una, va a ser la competencia en la tabla de goleo, son dos grandes jugadores, pero es trabajo de equipo y qué bueno que se ve reflejado en Djaniny".

Siboldi analizó a su equipo y resaltó el equilibrio que han logrado para fundamentar su solidez en todas las líneas.

"Tenemos un equipo muy equilibrado, la solidez defensiva se apoya mucho en el control que ejerce el medio campo, el poder abastecer a los delanteros tan peligrosos que tenemos, que en cualquier momento te liquidan, eso hace que tengamos un equipo muy balanceado y también es muy importante lo que tenemos en la espera, en la banca, tenemos muchas variantes, un plantel de 24 jugadores muy comprometidos y con el deseo de trascender", sentenció.

Finalmente, el uruguayo descartó haber estado presionado tras la derrota de la jornada anterior, por el contrario, asegura que siempre observa hacia adelante.

"Nunca he tenido presión, desde que era jugador lo he dicho, nunca he tenido presión, lo que sí he tenido es mucha responsabilidad y hoy también la tengo, de hacer las cosas bien, de conducir a un equipo a estar en los primeros lugares, que sea ganador, que la afición se sienta orgullosa de ser representada por los jugadores a los que le toca estar en el campo, de retribuirle a la directiva la confianza que me ha depositado, tengo que trabajar siempre porque este club merece y necesita estar en los primeros lugares", culminó.

El entrenador de Monarcas Morelia, Roberto Hernández, lamentó el resultado obtenido anoche en el estadio Corona, preocupado por la falta de poderío ofensivo mostrado por su equipo.

En su análisis del partido, Hernández vio un Morelia muy "chato" de cara al arco rival.

"Mi equipo hizo un gran esfuerzo, trabajó mucho para recuperar la pelota y para tenerla, pero no fuimos capaces de generar juego de ataque, generamos muy poquitas acciones y así difícilmente podremos aspirar a ganar juegos, en este juego el rival tampoco generó mucho porque fue un juego muy cerrado, muy trabado en el medio campo, pero ellos concretaron una y al final nos ganaron el juego", describió.

Es estratega de los michoacanos reconoció la mejoría del Santos que enfrentó en el torneo anterior en comparación al que se topó en esta oportunidad.

"En general, Santos mejoró mucho defensivamente hablando comparando el torneo pasado con éste, hoy es un equipo muy sólido, muy solidario y a nosotros nos costó mucho desequilibrar, no supimos hacerlo y al final del juego nos descompusimos buscando agredir, sin embargo, no logramos generar nada y en cambio sí estuvimos a nada de sufrir el segundo gol en contra, Santos fue defensivamente muy sólido y nosotros no tuvimos la fórmula para hacerle daño", lamentó.

Mantener la fortaleza mental es la preocupación de Roberto Hernández, luego de que su escuadra sufrió dos derrotas en una misma semana: "hay que darle vuelta a esta página de una semana amarga, ahora llegó el momento nuevamente de apelar a recuperar el estado anímico de los jugadores para poder darle vuelta al mal momento lo más rápido posible", finalizó.

Como local, Robert Dante Siboldi sólo conoce triunfos en este torneo.

