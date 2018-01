Joven vive 'calvario' en hospitales públicos

ANGÉLICA SANDOVAL

EL SIGLO DE TORREÓN

Desde el 30 de diciembre del año pasado, Sanjuana de 16 años de edad y que carece de recursos económicos, ha vivido un "calvario" en las instituciones de salud pública.

Recuerda que a las 6 de la mañana de ese día y a sus seis meses de embarazo, comenzó con dolores de parto; al ser afiliada al Seguro Popular, tuvo que acudir de inmediato al Hospital General de Torreón, pero le negaron la atención porque no había personal médico. "Llegan después de las 9 de la mañana", le dijeron.

De ahí, sus familiares llevaron a Sanjuana a la Cruz Roja de esta ciudad, y tampoco la reciben "porque no tenían área de Neonatos, la bebé ya tenía la manita de fuera".

Ante la urgencia porque alguna clínica atendiera el primer parto de la joven, se fueron al Hospital Universitario de Torreón; ahí la reciben y finalmente, la bebé nace de manera fortuita en la sala de Urgencias.

La madre fue dada de alta el 31 de diciembre de 2017, pero la niña hasta ayer domingo permanecía en Terapia Intensiva, mientras la cuenta en esta institución privada avanza -oscila en casi los 60 mil pesos-.

Desde hace días, el padre de la bebé -de 18 años de edad-, comenta que la afilió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la intención de que ésta fuera trasladada para que recibiera atención médica y para que los gastos en el Hospital Universitario no se incrementaran. Sin embargo, en la clínica 16, les dijeron que "no había cupo, que no la podían recibir, pero mi nietecita vale lo mismo que otros niños que están ahí, no es justo", dijo Margarita, la bisabuela, mientras rompió en llanto.

En su cuenta de facebook, la Red de Mujeres de La Laguna, denunció violencia obstétrica.

"Esta situación cruel, injusta y escandalosa tiene varias aristas, que queremos señalar: Es un claro caso de violencia obstétrica, ejercida por los hospitales mencionados, donde no prestaron el servicio que están obligados a brindar. Los hechos narrados, deberían configurar un delito, en contra de una menor de 16 años y su hija, la recién nacida".

"Este caso como otros tantos dejan al descubierto el abandono en recursos humanos y financieros y negligencias del Hospital General a donde acuden las personas de más escasos recursos. Vemos como se atenta contra los derechos de los niños y niñas, ya que solo por haber nacido, y estar actualmente peleando por su vida, la neonata, tendría que ser objeto del respeto a sus derechos, al más básico de todos, que es el derecho a la vida, y no es así, lamentablemente no es así", apuntó la asociación.

Mientras los padres de la bebé insisten ante el Seguro Social para que se realice el traslado de la pequeña, piden ayuda a la ciudadanía para poder pagar la cuenta que se ha generado durante estos días en el Hospital Universitario.

Los interesados pueden pasar directamente a cajas de dicha institución médica y abonar a la cuenta de la niña: Litzy Viviana Valles Gaytán. También pueden llamar a los teléfonos: 8712-56-91-37 y 8714-61-70-90.

"No hay dinero para pagar, estamos endeudados hasta el tope, no tenemos ni para los pasajes, ahorita andamos por las colonias boteando a ver que juntamos, si hubiera sido atendido no estaríamos pasando por este momento tan crítico, no se queden callados y denuncien, siempre los más afectados somos los más pobres, lo que queremos es sacar adelante a nuestra niña, ella está luchando por vivir", comentó Margarita.

EL SIGLO DE TORREÓN / Angélica Sandoval

Carencias. Debido a que no tienen para pagar el hospital, los padres de la niña y su bisabuela, piden apoyo a los laguneros.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...