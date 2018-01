Sindicato de Directores premia a La forma del agua

BEVERLY HILLS.-

El romance fantástico del cineasta mexicano Guillermo del Toro La forma del agua gana el máximo reconocimiento del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés).

La premiación se llevó a cabo el sábado en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills y a menudo predice al eventual ganador a mejor película del Oscar.

La forma del agua compitió contra Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Lady Bird, Get Out, Dunkirk, The Post, Call Me By Your Name, The Big Sick, I, Tonya, Wonder Woman y Molly's Game.

La ceremonia también otorgó reconocimientos especiales a los cineastas Jordan Peele y Ava DuVernay así como a la presidenta de Universal Pictures, Donna Langley.

Entre los otros ganadores del sábado se encuentra The Handmaid’s Tale, de Hulu, Coco, de Disney y Pixar, el documental sobre Jane Goodall Jane, la serie de Amazon The Marvelous Mrs. Maisel y Last Week Tonight With John Oliver.





La cinta de Guillermo del Toro triunfó en los premios de Sindicato de Directores. (ARCHIVO)

