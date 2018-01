Cruz Azul vuelve a la 'bipolaridad' en casa

Agencias

Ciudad de méxico.- Cruz Azul sigue siendo bipolar. El equipo de Pedro Caixinha sigue dejando mucho qué desear. Con sólo 45 minutos de juego no se puede aspirar a ser protagonista. Empate a cero contra León, otra decepción en casa, otra vez sin marcar gol.

Un primer tiempo pésimo, que daba para goleada del rival, un segundo aceptable, pero que no alcanzó para dar verdaderas satisfacciones a una fanaticada que a cada juego se decepciona, cada vez más. Empate a cero que salva el invicto, pero no las críticas.

El portugués no encuentra el cuadro ideal, las lesiones y las bajas de juego son pretextos, pero no cubren todo el paquete... Se está quedando a deber y ya hay hasta quién se atreve a decir... "Con Paco Jémez estábamos mejor".

León perdió su oportunidad de refrendarse como líder. Era para golear, y como desaprovechó su momento, se tuvo que conformar con el empate.

Esta Máquina es bipolar.

Otra primera parte de pesadilla fue la que ofreció Cruz Azul, sin pies ni cabeza, sin defensa ni ataque, menos medio campo.

Hay dos vertientes sobre lo que pasa en los cementeros: o los jugadores no le entienden a Caixinha o no le quieren hacer caso.

Rafael Baca no sabe si jugar de enganche o contención; Walter Montoya no sabe si es extremo o media punta; el exchiva Carlos Fierro se la pasa correteando a todos los contrarios y Caixinha reclamándole de todo al central Óscar Mejía García y al resto de su cuerpo arbitral.

Lo peor, la franja de la derecha donde Julio César Domínguez improvisó como lateral. Fue una avenida, libre, sin semáforos. León llegó por ahí en cinco ocasiones, todas de gol, sólo evitadas por José de Jesús Corona.

La Fiera fue práctica. Sin rival enfrente se hizo del balón, se hizo de los tiempos y las formas. Sólo les faltó el gol, raro en Mauro Boselli, Elías Hernández y Andrés Rifle Andrade.

¿Qué hizo Caixinha para recomponer al equipo? Simplemente puso las cosas en su lugar. Baca volvió a su zona, y Montoya a la banca para dar oportunidad a Ángel Mena.

El cambio se notó de inmediato, tanto que Felipe Mora falló la de siempre, la más sencilla y Ángel Mena hizo que el portero de León, William Yarbrough, trabajara todo lo que no trabajó en el primer tiempo en el estadio Azul.

León cambió su cara y Cruz Azul se aprovechó de eso. Carlos Peña fue enviado a la cancha a tratar de encontrar lo que ha perdido, pero otra vez fue el Gullit de los últimos tiempos.

Ahora no se gritó "Chaco"; ahora el Gullit se salvó de ser abucheado, pero la realidad es que a cada juego Pedro Caixinha ve cómo su crédito se acaba. Sus estrellas ni funcionan y a sus obreros les queda grande la construcción. Mientras que el León jugó un primer tiempo por nota, ahora lo sorprendente fue que no concretó, no hizo gol. Aunque en la segunda parte fue superado, la justicia debió de estar a su favor. Pero el futbol no es de merecer.

Tiene Cruz Azul en el cuarto lugar de la Liga MX, con un triunfo y dos empates.

Juan Gonzalez (i), del León, y Felipe Mora (d), del Cruz Azul, durante el juego de la jornada 3 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX en el estadio Azul. (Jam Media)

