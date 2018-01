Marchas de mujeres toman EU

Las "Marchas de las Mujeres" tomaron ayer la calle en las principales ciudades de Estados Unidos, donde decenas de miles de personas se manifestaron a favor de la igualdad de género coincidiendo con el primer aniversario del Gobierno de Donald Trump.

La de Nueva York se preveía como una de las más multitudinarias, con unos 85 mil manifestantes registrados en el evento en internet, aunque la organización apuntó que la cifra real acaba siendo superior. Según la oficina del alcalde, en 2017 fueron 400 mil.

A primera hora de la mañana ya había gente desplazándose hacia el mítin convocado al oeste de Central Park, que quedó "abarrotado" y desbordaba "energía, empoderamiento y unión", según relataron las neoyorquinas Lisa y Mehely después de encabezar la marcha.

Siguiendo la línea crítica con la Administración Trump que dominó el evento de ayer en todo el país, las mujeres profirieron una de sus consignas, dedicada al presidente por el aniversario de su llegada a la Casa Blanca: "¡Bienvenido a tu primer año!, ¿por qué demonios sigues aquí?".

En su cuenta de Twitter, Trump pareció ignorar el sentir general de las manifestaciones y escribió que era un "día perfecto para que todas las mujeres marchen", además de destacar que EU tiene el "nivel de desempleo femenino más bajo en 18 años".

Pese a ese dato, protagonizaron la vasta mayoría de carteles el descontento con las medidas migratorias y sanitarias que ha impulsado; las demandas por la igualdad de derechos de mujeres, inmigrantes y miembros de la comunidad LGTB; y las consignas feministas y contra las agresiones sexuales.

Cerca de Bryant Park, hasta donde discurrió la marcha de más de cuatro horas en Nueva York, se encontraba Leslie, una mujer que acudió, como muchos otros, ataviada con el mismo gorro rosa que llevó en la primera marcha, "símbolo de una nueva ola de feminismo" nacida de "un comentario vulgar de Trump".

"Es un año importante porque podemos votar para recuperar la Cámara y el Senado y negarle el poder" al mandatario, dijo la mujer, en referencia a los comicios de mitad de término que se celebrarán en noviembre.

Precisamente, la organización de la "Women's March", que se centró el año pasado en Washington DC por su cercanía al Capitolio y reunió a 500 mil personas, buscó ayer convertir las protestas en acción política, animando a las mujeres a presentarse a cargos públicos y fomentando el voto.

"Para enviar un fuerte mensaje de que las mujeres liderarán las victorias electorales en 2018, teníamos que ir a un estado relevante. Elegimos Nevada", explicó a CNN una de las organizadoras, Linda Sarsour.

En Las Vegas, capital de ese "estado bisagra" que viró hacia la candidata demócrata Hillary Clinton, la marcha da pie a la campaña PowerToThePolls (El poder de los votos) y contará hoy con representantes de organizaciones como Planned Parenthood y Black Lives Matter para impulsar el registro de votantes y la movilización política.

Otras ciudades destacadas en las que salieron a la calle miles de personas ayer fueron Washington, Denver, San Francisco y Los Ángeles, ésta última con más notoriedad, ya que concentra buena parte de la industria del cine nacional.

Entre ayer y hoy, hay cientos de marchas y actos programados a nivel global en torno a los derechos de las mujeres en las capitales de países como Argentina, China o Canadá, pero también en ciudades secundarias y a nivel local.

La marcha de las mujeres volvió a las calles en más de 250 ciudades de la Unión Americana para celebrar el primer aniversario y también para recordar que hace un año tomó posesión el presidente Donald Trump.

En la ciudad de San José, California, donde habitan miles de mexicanos (30% de su población total), la marcha comenzó puntual a las 11 de la mañana saliendo de la alcaldía, en donde los ánimos ya estaban encendidos y los participantes, en su mayoría mujeres, afinaban la voz y preparaban sus cartelones. Bajo los lemas "Primero marchamos, ahora corremos", "escucha nuestro voto", la marcha en la también llamada Silicon Valley se hizo más fuerte debido a los masivos casos de abusos sexuales conocidos por la campaña #Metoo y la posible expulsión de EU de los soñadores (dreamers).

Dirigiéndose en español a los miles de asistentes que se concentraron en el Arena Green Park de San José, California, Sarahí Espinoza, exdreamer y ahora directora de DREAMer's Roadmap, habló de su llegada a Estados Unidos cuando tenía cuatro años de edad acompañada de sus papás, todos provenientes de Michoacán. Ellos se abrieron las puertas en este estado, pero la realidad que enfrentó cuando cursaba la preparatoria o high school la llevó a luchar en un movimiento que hoy en día enfrenta incertidumbre.

En entrevista, Sarahí comenta que "me di cuenta que por mi estatus migratorio no iba a poder aplicar para FAFSA [Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes] o las becas a las que aplicaban mis amigos porque yo no tenía número de seguro social. Me di cuenta de que por mi estatus las oportunidades iban a ser limitadas".

A sus 28 años, Sarahí comenta que el trayecto que recorrió como estudiante indocumentada y todos los esfuerzos para impulsar sus proyectos han valido la pena. Se convirtió en madre hace un par de años, vive con su esposo y continúa con sus planes para seguir apoyando a más estudiantes indocumentados y que éstos tengan acceso a ayuda económica para sus estudios. "La vía para eso es la información" lo que alguna vez a ella le hizo falta, dice.