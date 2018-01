Ubican en EU 10 casas de César Duarte

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.-

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA







El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reveló que se tienen identificadas al menos 10 propiedades del prófugo exmandatario César Duarte en Texas y Nuevo México. "Habremos de registrar nuestro interés en el proceso de extradición sobre la recuperación de esos activos.

"No queremos que el Gobierno de Estados Unidos se los vaya a quedar porque no es dinero producido en Estados Unidos, es muy importante que sepa (el Presidente Donald) Trump que ese dinero con el que se compraron esas propiedades le pertenece al pueblo de Chihuahua", señaló a periodistas tras encabezar la salida de la "Caravana por la Dignidad". Corral dijo no tener una evaluación sobre el costo de la decena de propiedades de Duarte en Estados Unidos.

En su discurso, indicó que al recuperar los activos de Duarte en Texas y Nuevo México los recursos que se obtengan se destinarán a programas sociales y el combate a la pobreza. "Lo que más nos interesa es resarcir el patrimonio de Chihuahua, lo que malversaron y usaron en su beneficio personal. Recuperar el fruto de lo indebido para ponerlo al servicio de la gente, becas para estudiantes, campesinos, adultos mayores, gente que no tienen", aseveró.

Proceso Corral recalcó que: Corral recalcó que: ⇒ Exigirá la extradición de César Duarte de inmediato. ⇒ Y que sea por las 10 órdenes de aprehensión que la Fiscalía General del Estado entregó a la Procuraduría General de la República. PGR sólo lo investiga por tres órdenes.

Caso. La PGR ya pidió la extradición de Duarte a EU.

