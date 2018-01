Siboldi quiere ganar con argumentos

Humberto Vázquez Frayre

- Más allá de sentir obligación por ganarle a Monarcas Morelia, para el técnico de los Guerreros, Robert Dante Siboldi, la responsabilidad es quedarse con los tres puntos y con los argumentos suficientes.

Así lo dejó en claro el timonel uruguayo, ayer al finalizar el partido interescuadras que Santos Laguna celebró en el Estadio Corona, además de reconocer que espera un duelo complicado ante el conjunto michoacano.

"La responsabilidad es de ganar, así como el respeto al rival que viene que es de cuidado y que está muy bien dirigido con buenos jugadores, además que sabe sacar resultados de visita. La obligación que tenemos, es dejarlo todo en la cancha y pelear hasta el último minuto, para poder ganar el encuentro mereciéndolo".

Aceptó que los purépechas cuentan con buenos jugadores, además que vienen jugando juntos desde hace un par de torneos, por lo que se entienden muy bien en el terreno de juego, así como reforzados puntualmente en su línea que más necesitaba.

"Es un equipo ordenado que trata de trabajar el partido, buscando hasta el último minuto tener equilibrio entre líneas y eso complica, no es nada fácil" señaló el espigado estratega charrúa, quien reveló que el chileno Bryan Rabello será baja, al no poderse reponer de un golpe en su tobillo, cuando vio participación la semana pasada con la filial Sub-20 ante los Tigres UANL.

Monarcas es junto a los Rojinegros del Atlas, los equipos que más triunfos registran en el TSM, con un total de 5, aunque los números, tienen sin cuidado a Robert Dante, de cara al choque de la tercera jornada.

"La estadística ahí queda, es un registro histórico y nada más, pero nosotros haremos nuestra trabajo, lo que hacemos y entrenamos, adueñarnos del partido en nuestra casa, tratar de jugar, buscando generar opciones de gol, teniendo llegada y estar sólidos atrás, además de aprovechar las oportunidades que tengamos".

Y es que al igual que lo hicieron la semana anterior ante Tigres en el "Volcán", dijo que seguirán practicando la misma idea futbolística, ya que van bien, sin que pongan alguna marca personal sobre algún jugador en específico.

Adelantó lo que harán en el Corona "Tener orden defensivo y hacer bien los recorridos, no dejar espacios, tratar de hacer coberturas a los compañeros, no me gusta que los persigan y sea una marca personal, sino en zona presionada".

Explicó que esa estrategia, es marcar en zona cuando el balón se encuentra lejos, pero cuando se acerca, aprietan al rival más cercano "así trabajamos desde un inicio y nos ha dado resultados".

A pesar de la derrota sufrida la semana pasada en San Nicolás de los Garza, el técnico albiverde dejó en claro, que le ha gustado la forma en que han salido a proponer en cualquier cancha, tanto de local como los dos partidos de visitantes.

"Incluso con Mineros me agradó, porque ellos juegan con titulares la Copa y sacan mucha ventaja en casa, te desgastan en su cancha, por la altura y frío, pero supimos manejar el primer tiempo, hacer un gol y no recibir, eso fue positivo".

Resaltó que las características de sus pupilos, han sido la entrega y actitud en cada entrenamiento y partido, dejando el máximo esfuerzo en la cancha, lo cual debe ser una constancia durante todo el torneo.

"Pero nos ha faltado, como el primer tiempo contra Tigres, donde faltó movilidad y desmarques de los delanteros, faltó mayor coordinación en movimiento para generar espacios".

Reveló que la alineación ante Monarcas, será muy parecida a la semana pasada, donde el factor sorpresa es muy fundamental, por lo que a pesar de tenerla, no la da a conocer, aunque es un hecho el regreso de Osvaldo Martínez al cuadro titular, así como el cambio en la lateral izquierda de Jorge Villafaña por Gerardo Arteaga.

Por otro lado, el sudamericano reconoció que su paisano Gerardo Alcoba, no solo a él lo ha puesto en aprietos a la hora de delinear la alineación titular, sino que a los también centrales Néstor Araujo y Carlos Izquierdoz, por la competencia deportiva que se tiene.

"Anda bien y la exigencia es mayor para el resto, ya han jugado los tres al mismo tiempo y se ha sido más sólido en defensa, cuando entró de relevo ante Lobos BUAP, supimos aprovechar su juego aéreo y el liderazgo que ejerce en el equipo".

Aceptó que jugar de inicio con línea de 3 centrales, requiere de muchos entrenamientos, por lo que hasta ahora, solamente lo han utilizado como variantes, ya que no siempre es la formación indicada, porque deben ver el planteamiento del rival.

"Debe existir tres condicionantes para jugar así. La primera es tener carrileros de ida y vuelta, centrales que manejen la posición de lateral, así como un contención que se meta en la línea defensiva, aunque siempre y cuando, el rival te juegue con dos delanteros, porque no me interesa el mano a mano en la línea defensiva".

4

Tiene Monarcas Morelia en el torneo, producto de un triunfo y un empate.

Los Guerreros del Santos Laguna realizaron ayer un partido interescuadras en el estadio Corona del TSM. (Jesús Galindo)

