Douglas, el nuevo acusado de abuso

Washington, eu.- La escritora Susan Braudy narró cómo el actor Michael Douglas, para quien trabajó a finales de la década de 1980, supuestamente la acosó sexualmente hasta el punto de humillarla, según el medio especializado Hollywood Reporter.

Braudy explicó que, cuando dirigía la oficina de Nueva York de la productora de Douglas, el protagonista de Wall Street (1987) comenzó a acosarla con comentarios lascivos del actor sobre su vida sexual y su cuerpo.

Con el tiempo, el acoso empeoró hasta un día en el que vio "cómo el actor se metía las dos manos en sus pantalones desabrochados".

"Me di cuenta horrorizada de que se estaba frotando sus partes íntimas. En segundos, su voz se quebró y me pareció que había tenido un orgasmo", narró. Los hechos habrían ocurrido en 1989.

"No dije nada. Estaba sorprendida que no me hubiese descompuesto aunque estaba humillada. Me di cuenta que él pensaba que podía hacer lo que quisiese porque era mucho más poderoso que yo", agregó Braudy.

Poco después, Douglas pidió a Braudy firmar un acuerdo de confidencialidad y ella dejó la compañía ese año.

Curiosamente, el actor, de 73 años, salió al paso de estas acusaciones a comienzos de mes cuando se le contactó acerca de ellas.

"Es una completa mentira, una falsificación, no hay nada de verdad en eso", aseguró.

El actor se disculpó si en alguna ocasión se expresó de manera inapropiada en su presencia, pero negó las otras dos alegaciones: que la boicoteara profesionalmente y que la acosara sexualmente.

Tras el escándalo en torno al productor Harvey Weinstein, señalado por decenas de casos de agresión sexual, Hollywood vive inmerso en una enorme polémica ante el goteo constante de nuevas revelaciones del mismo tipo que han salpicado a artistas como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Brett Ratner, John Lasseter, Louis C.K. o Bryan Singer.

El pasado domingo se celebró la 75 edición de los Globos de Oro, una gala que estuvo marcada por las protestas contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood: los artistas desfilaron de negro en la alfombra roja como denuncia y muchos de ellos llevaban pines con la frase Time's Up (Se acabó el tiempo).

