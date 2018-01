Todos se unen para ayudar a 'Patito'

COMARCA LAGUNERA.-

ES URGENTE UN TRASPLANTE DE MÉDULA PARA QUE PUEDA RECUPERAR SU SALUD

COMARCA LAGUNERA







"Patito", es de Gómez Palacio, Durango, tiene nueve años y cinco de ellos los ha pasado luchando contra la leucemia linfoblástica aguda. Luego de tres recaídas y después de que su cuerpo ya no responde a las quimioterapias ni radiaciones, es urgente un trasplante de médula para que pueda recuperar su salud.

Debido a que el costo del tratamiento, es de dos millones de pesos, su familia pide el apoyo de los laguneros y de todas aquellas personas "que puedan aportar cualquier cantidad que nazca de su corazón".

A Patricio Sáenz Ruiz de Esparza, le detectaron leucemia el 18 de enero del año 2013, cuando apenas tenía 4 años de edad; su primer recaída fue al año siguiente y le aparecieron células cancerígenas en el sistema nervioso central.

Después de dos años de tratamiento y cuando estaba a punto de entrar a remisión (desaparición de todos los signos del cáncer en respuesta al tratamiento), tuvo una segunda recaída que afectó uno de sus testículos.

Pese a ello y gracias al tratamiento que recibió en el Hospital Infantil de Torreón y al apoyo de familiares y amigos, "Patito" logró vencer el cáncer.

"Nuestro chaparro el día 14 de junio 2017 a las 3:10 de la tarde, recibió su última quimioterapia. Siendo así la graduación total de su tratamiento. Y por fin podemos decir Adiós Cáncer para siempre", fue una de las publicaciones que hicieron sus padres en ese entonces a través de Facebook.

Desde entonces, Patricio estuvo bajo vigilancia médica e incluso regresó a la escuela. Sin embargo, el primero de noviembre del año pasado, los médicos notificaron a sus padres, que el cáncer estaba de vuelta y que había tenido una tercera recaída, ahora en la médula.

"Patricio se ha pasado todo este tiempo en un hospital, duró muy poco tiempo limpio, nada más cuatro meses y volvimos a esto. Los doctores comentan que requiere un trasplante de médula, necesitamos alrededor de 2 millones de pesos, cabe la posibilidad de que el niño quede más o menos en un 80 por ciento libre de la enfermedad".

"El niño estuvo hace unas semanas en México y uno de los médicos comentaba que para su punto de vista ya no había nada que hacer, pero con toda la esperanza del mundo, los doctores de aquí, nos dicen que sí se puede, que lo tratarán aquí, pero también nos dicen que el niño otra recaída más ya no, que el trasplante tiene que ser lo más pronto posible", dijo Alberto Ruiz De Esparza, tío del menor.

"Patito" es muy ocurrente, es cariñoso, inteligente y de grande, dice que quiere ser futbolista o charro. Incluso, en el Torneo Apertura 2015, fue el padrino del Club Santos Laguna que también se ha sumado a la causa con una subasta de artículos donados por jugadores e institución y con la aportación de una parte de la taquilla del partido que disputarán este domingo contra Monarcas Morelia.

Además de estas actividades, familiares de Patricio, amigos del Colegio San Roberto (en el que estudia), asociaciones civiles como "Si me acompañas no me rindo", grupos musicales, futbolistas y la sociedad en general, han contribuido con un granito de arena.

En la página de Facebook: Por Amor a Ti Patricio 2, se están publicando los próximos eventos. Van desde hamburguesadas, charreadas, la rifa de una yegua, bailes y otras actividades deportivas.

Los interesados en realizar alguna aportación económica, lo pueden hacer en:

Clabe: 002060701303897736 Número de tarjeta Banamex: 5204-1653-2264-9496 a nombre de Óscar Sáenz López, padre del niño.

También se pueden comunicar a los teléfonos: 8717819061 y 8711581953.

De conseguirse los dos millones de pesos, el trasplante se realizaría en el Sanatorio Español.





Lucha. Óscar y Paty, papás de ‘Patito’ y Emiliano su hermano, están más unidos que nunca. (ANGÉLICA SANDOVAL)

