Grupo de Puigdemont lo propone candidato a reelección como presidente

El grupo político Juntos por Cataluña (JxCat), creado en torno al expresidente regional catalán Carles Puigdemont, propuso hoy al político independentista ante el presidente el Parlamento regional, Roger Torrent, como candidato a presidir el Gobierno autónomo de esa región española.

Torrent concluyó hoy la ronda de reuniones con todos los grupos con representación parlamentaria antes de designar a un candidato para que la Cámara local catalana elija al presidente del Gobierno (Generalitat) regional, en un pleno de investidura que se celebrará los últimos días de enero.

Puigdemont encabezó en las elecciones del 21 de diciembre pasado la lista de JxCat, el grupo independentista con más diputados (34), seguido de los republicanos de izquierda (ERC), con 32, aunque el ganador de los comicios fue Ciudadanos, liberales contrarios a la independencia, que consiguió 36 escaños.

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, explicó que han trasladado a Torrent que su candidato es Puigdemont, "como no puede ser de otra manera".

Afirmó también que "presuponen" que será el que proponga el presidente del Parlamento para el debate de investidura, ya que cuenta con el apoyo de los diputados de JxCat y de ERC (republicanos de izquierda independentistas).

Hoy mismo, el diputado de ERC Raül Romeva, tras la reunión con el presidente del Parlamento catalán, reafirmó el apoyo de su partido a Puigdemont, pero no concretó si avalará una investidura a distancia.

Según Romeva, en la reunión no entraron a valorar "la forma", telemática o no, con que Puigdemont pretender ser investido como presidente, puesto que "esto no nos corresponde decidirlo a nosotros", matizó.

Puigdemont es el candidato de consenso de los independentistas, aunque su grupo no ha cerrado aún con ERC la fórmula de investidura a distancia, por las dudas legales que provoca entre los republicanos, además de que esa opción ha sido rechazada por los letrados del parlamento regional.

Respecto al método que se usaría para la investidura a distancia, Artadi declaró que hay reuniones de juristas de ambos grupos y señaló que "hasta que no lo tengamos más avanzado no nos inclinaremos por una opción u otra".

JxCat estudia también alegar la "inmunidad" de Puigdemont como diputado para que no sea detenido cuando regrese a España.

Puigdemont huyó a Bruselas poco después de que el Parlamento catalán declarara de manera ilegal la independencia de esa región el pasado 27 de octubre, para no responder a la Justicia española por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

El presidente del Parlamento catalán finalizó hoy la ronda de contactos con la líder de Ciudadanos y ganadora de las elecciones regionales de diciembre pasado, Inés Arrimadas, quien le pidió que preserve esa institución y que ejerza su cargo representando a todos los catalanes y diputados.

"El presidente del Parlamento tendrá que decidir si pone la cámara catalana al servicio de Puigdemont como si fuese su cortijo (finca) o no. Su responsabilidad en los próximos días será mucha", concluyó.

Por otra parte, el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que "no existe posibilidad política alguna" de que el Parlamento catalán tome decisiones al margen de la ley, en referencia a la futura elección del presidente del Ejecutivo de esa región.





