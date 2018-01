Hasta 900 mil pesos en robos a escuelas

SALTILLO, COAH.-

SALTILLO, COAH







COMENTAR

Luego de que se diera a conocer que una escuela en Saltillo ha sido asaltada hasta 40 veces, la Secretaría de Educación en Coahuila informó que en relación existen sólo 11 denuncias, no obstante, a nivel estatal se han presentado más de 80 denuncias por ciclo en diversas escuelas, con montos de daños de hasta 900 mil pesos.

Enrique Flores, jurídico de la dependencia, informó que, tanto en el ciclo escolar actual y el pasado se han interpuesto denuncias por robos en planteles educativos a nivel estatal.

Señaló que en el ciclo escolar 2017-2018, se llevan 80 denuncias con daños que suman los 720 mil pesos, no obstante, en el ciclo anterior 2016-2017 fueron 86 incidencias donde el monto de afectaciones fue de 905 mil pesos. No obstante, resaltó que en comparación del número de escuelas, estas cifras no son representativas.

"Hay que interpretar; el número de escuelas en Coahuila son más de 3 mil 500 y el número de escuelas robadas no es representativo en comparación", dijo.

Señaló que el caso del Centro de Educación Integral Vicente Suárez en Saltillo, es el más llamativo hasta ahorita.

En relación a éste, Enrique Flores informó que siguen sin concluir los casos en la delegación de la región sur de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Explicó que en este caso, son 11 denuncias de robos cometidos en lo que va del ciclo escolar, los cuales sumaron daños por cantidades de 120 mil pesos y cuatro daños que correspondieron al ciclo escolar 2016-2017.

Indicó que ante esto la subsecretaría en coordinación de la Subsecretaría de planeación e Infraestructura Educativa se encuentra reparando los daños, al proveer de vidrios y ventanas al lugar.

El jurídico de la dependencia pidió no alarmarse ante los casos suscitados, pues, aunque no dejan de ser robos, la mayoría son robos menores.

Indicó que se estima que algunos de los robos del Centro de Educación Integral Vicente Suarez en Saltillo, pudieron haber sido cometidos por algunos de los migrantes que se ven en esa necesidad, al estar este plantel cerca de las instalaciones del ferrocarril.

Indicó que desde que se suscitaron los hechos se envió un oficio a la Comisión de Seguridad para que se brinde apoyo con una unidad que haga rondines en este plantel.





Estadísticas. En el ciclo escolar 2017-2018, se llevan 80 denuncias con daños que suman los 720 mil pesos.

Etiquetas: robos a escuelasrobos

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...