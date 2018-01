Muere el inolvidable 'Jason King'

NOTIMEX

Londres, ing.- El actor británico Peter Wyngarde, afamado por su papel de "Jason King" en la serie Department S, falleció a los 90 años en un hospital al oeste de Londres.

"Peter falleció pacíficamente el lunes por la noche en el Hospital de Chelsea y Westminster", dijo Thomas Bowington, representante del actor al portal Variety y agregó que Wyngarde era "uno de los actores más originales y verdaderamente maravilloso, y por mucho, el hombre más excepcional que alguna vez ha conocido".

El actor, nacido en Francia en 1927, tuvo una prolífica carrera en televisión y en cine; uno de sus personajes más conocidos, "Jason King", contó con su propia serie en 1971, sin embargo, fue cancelada un año más tarde.

Tras un receso de 12 años en la pantalla chica, Wyngarde realizó una aparición especial en un capítulo de la serie Doctor Who, que se dividió en cuatro partes; posteriormente hizo otras actuaciones esporádicas.

Entre su filmografía se incluyen títulos como The innocents y Night of the eagle. También actuó en la película de 1980, Flash Gordon.

