Inseguridad no regresará a Coahuila: Riquelme

El gobernador Miguel Ángel Riquelme indicó que no habrá regreso de la inseguridad en la entidad. "No cederé ante el crimen".

"Coahuila es referencia nacional en seguridad pública y no vamos a ceder ni un espacio pequeño a los grupos delictivos. No vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a asegurarnos de que no regrese ni el crimen ni la violencia", dijo Miguel Riquelme, al encabezar la incineración de enervantes en Saltillo. En este evento donde se quemaron miles de kilos de marihuana, el mandatario refrendó su compromiso por mantener la seguridad en la entidad.

"Estas mercancías ilícitas decomisadas representan menos peligros para nuestras hijas e hijos. Vamos a cerrar filas y centrar estas líneas de acción en el reto de hacer de Coahuila, la entidad más tranquila del país", dijo.

Durante la quema de enervantes, el gobernador dijo que continuará el trabajo coordinado con el Ejército Mexicano y la Marina, a fin de mantener las estrategias de seguridad para que prevalezca el orden, la legalidad y el estado de derecho.

Miguel Ángel Riquelme anunció que intensificará los operativos para la detención y decomiso de drogas, armas y objetos del delito.

Así como centros ilegales de apuesta.

"Refrendamos el compromiso de hacer el mayor esfuerzo y por cada acción de los delincuentes se tendrá una reacción severa del Estado", dijo el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez.





