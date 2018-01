Las fuentes del Bellagio bailarán al ritmo de Cher

Las famosas fuentes bailarinas del icónico hotel Bellagio de Las Vegas se moverán e iluminarán al ritmo de Cher.

Ayer miércoles la artista de 71 años retomó su serie de espectáculos llamado “Classic Cher” en el Park Theatre del hotel Montecarlo y después se dirigió al Bellagio para inaugurar el nuevo número.

Hasta la emblemática Strip de la “Ciudad del Pecado”, arribó la intérprete de If I Could Turn Back Time acompañada de sus bailarines y tras dirigir unas palabras, presenció por primera vez la presentación de agua, música y luz sincronizada con su hit Believe

Este homenaje se realizó para celebrar su exitosa residencia, la cual se extendió hasta el mes de mayo debido a la gran respuesta de sus fanáticos que han acudido a disfrutar de los temas de la legendaria artista.

El espectáculo Classic Cher se estrenó en Las Vegas el pasado 9 de febrero de 2017, marcando su regreso a los escenarios después de estar retirada desde 2014 cuando tuvo que cancelar su gira Dressed To Kill Tour debido a motivos de salud.

ICYMI: @cher debuted a new fountains show at the world-famous Fountains of @Bellagio to her hit song "Believe." Catch her Classic Cher performances NOW-Feb. 3: https://t.co/6qPplDEIvG pic.twitter.com/ZuBjsVRZJj