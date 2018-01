Ninel anda 'complaciente'

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde estrenó Me complace informarte, tercer sencillo que interpreta con banda, autoría de Horacio Palencia, responsable de su anterior corte.

En este tema se desdobla la historia de una mujer intensa y decidida, que sentencia no quebrarse ante la ausencia del hombre que ocupó su corazón y, por el contrario, se levanta y mira con orgullo y dignidad en busca de un futuro por demás prometedor.

De acuerdo con un comunicado, Ninel Conde se encuentran afinando los detalles del vídeo que acompañará el sencillo, mismo que será grabado en breve y se estrenará en distintas plataformas.

Además, la cantante presentará una línea de maquillaje que llevará su nombre y con la que compartirá algunos tips de belleza.

Hace unos días, Ninel Conde empleó las redes sociales para sincerarse con sus seguidores y compartir sus sentimientos luego de la batalla legal que inició desde hace medio con su ex Giovanni Medina por la pensión y custodia de su hijo Emmanuel.

Sin poder contener las lágrimas, la cantante explicó algunos de los enfrentamientos que ha tenido con el empresario a raíz de su separación, y el motivo que la orilló a realizar este video.

"Me duele mucho que vea que su papá se expresa así de su mamá y que sólo quiera destruir porque no le importa ser papá de Emmanuel", manifestó.

Enseguida, la actriz afirmó: "el niño es lo que menos le importa, yo podría decir muchas cosas de él, pero por mi hijo no voy a decir lo que pienso de él, no voy a decir lo que creo que se merece porque sólo Dios puede juzgar, me da pavor pensar que el día que esté con su papá, su papá le llene la cabeza de cosas tan terribles como las que él dice a los medios".

Archivo

¿

La cantante Ninel Conde, nacida en Toluca, comenzó su carrera artística en el año de 1995 tras haber ganado el concurso Señorita Estado de México?

Sabías

Que...

Repertorio Algunos éxitos de Ninel son: Algunos éxitos de Ninel son: ⇒ El bombón asesino. ⇒ Tú no vales la pena. ⇒ Te pesará. ⇒ Tú no vales la pena. ⇒ Cuando llegaste. ⇒ Vivr así.

Temática. En la canción, Ninel Conde habla de una mujer intensa y bastante decidida.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...