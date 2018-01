Cita Tamaulipas a Torre Cantú; no asiste

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS







COMENTAR

El exgobernador de Tamaulipas, el priista Egidio Torre Cantú, fue requerido desde el año pasado por la Contraloría Gubernamental para informar si presentó o no su declaración patrimonial, ya que no aparece en los archivos, pero no se presentó, por lo que en caso de ser omiso sería inhabilitado para ejercer algún cargo público. "Yo en lo particular lo requerí para que me hiciera saber si presentó su declaración patrimonial, porque no la encontramos por ningún lado, obviamente el señor (Egidio) no se presentó", dijo el contralor Mario Soria Landero.

Torre enfrenta además una investigación por parte de la contraloría estatal al ser señalado junto a los exmandatarios de Veracruz y Chihuahua de participar en un pacto con el exlíder nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones y la Secretaría de Hacienda para desviar recursos millonarios del erario público a las campañas electorales del tricolor en el 2016.

Sin precisar fecha, Soria dijo que el exmandatario tamaulipeco fue notificado con un citatorio de la Contraloría Gubernamental en su domicilio particular, aunque estaba ausente. En caso de no acudir al llamado, Torre Cantú se haría merecedor a las sanciones administrativas que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas. Esta Ley establece como sanciones un apercibimiento privado o público, amonestación, suspensión y en el caso de Torre Cantú, que no tiene un cargo, la inhabilitación para desempeñar empleos, puestos o comisiones en el servicio público.





En la mira. Torre enfrenta una investigación de la Contraloría. (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: egidio torre cantuContraloría Tamaulipasdesvios pri

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...