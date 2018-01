Indaga INE a fondo autenticidad de firmas para independientes: Córdova

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició la validación de los apoyos ciudadanos recabados por aspirantes independientes a senadurías y la Presidencia de la República, a fin de detectar posibles inconsistencias y “no permitirá que esté en la boleta electoral un nombre que no tenga derecho a estar en ella”, advirtió el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Candidatos independientes y de partidos políticos “que no hayan cumplido el número de firmas o con la dispersión territorial y quien no haya cumplido con las reglas de fiscalización conforme a un estricto apego a la ley, no va a aparecer en la boleta”, afirmó.

Entrevistado al término de una reunión con integrantes del consejo directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), informó que el fin de semana pasado se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por uso indebido de datos en el acopio de apoyo ciudadano por aspirantes independientes a candidaturas de diputaciones, a fin de que se sancionen las irregularidades con todo rigor, desde el punto de vista penal.

El consejero presidente del INE precisó que al momento, el organismo que encabeza ya cuenta con seis millones de firmas de apoyos capturados, lo que permite desde ahora realizar un trabajo anticipado de la revisión de cada uno de los apoyos ciudadanos.

Córdova Vianello insistió que en muchos casos se ha detectado el uso de información válida y real, por lo que “no sólo se trata de un fraude a la autoridad electoral, se trata de un fraude a la voluntad de las y los ciudadanos”.

Garantizó que las investigaciones se efectuarán con toda celeridad, pero sobre todo con exhaustividad. “Es un caso en el que nosotros tenemos que aplicar sanciones ejemplares”.

El INE, aseguró, actuará siempre con apego a la ley, por lo que cada aspirante tendrá derecho el derecho "como lo tienen los que ahora están involucrados en el caso de aspirantes a candidaturas de diputaciones, de alegar lo que a su derecho convenga".

Podrán presentar pruebas de descargo e intentar convencer a la autoridad electoral de que no hay una irregularidad y, luego, la autoridad electoral definirá, deslindando responsabilidades y quien cometió una irregularidad será sancionado, añadió.

De lo que se trata ahora, detalló Córdova Vianello, es deslindar responsabilidades y quien haya cometido una irregularidad será sancionado, por lo que “tenemos que ver quién es el responsable de ese intento de defraudar, no sólo a la autoridad electoral, lo más grave, defraudar a la ciudadanía, por un lado, y hasta dónde llegan las responsabilidades de quien eventualmente esté involucrado”.

El consejero presidente del INE mencionó que se han tomando las medidas pertinentes para proteger los datos personales de los ciudadanos, como el que la lista nominal ya no se entrega en su totalidad a los partidos políticos.

La autoridad electoral “está blindando los derechos de los ciudadanos. Por eso decimos que en el INE somos garantes de los datos personales del ciudadano”, pues no sólo ha sancionado a partidos políticos, sino que hay investigaciones en curso por mal uso del Padrón Electoral, enfatizó.

Según Lorenzo Córdova, hasta el momento no hay ningún elemento en la historia de la autoridad electoral en donde la filtración de algún dato personal de las o los ciudadanos haya salido del INE, "aunque se investigará a fondo toda posibilidad”.

Durante el encuentro con el consejo directivo de la Coparmex, presidida por Gustavo de Hoyos, el consejero presidente del INE expuso las diversas etapas de la organización del proceso electoral.





Candidatos independientes y de partidos políticos “que no hayan cumplido el número de firmas o con la dispersión territorial y quien no haya cumplido con las reglas de fiscalización conforme a un estricto apego a la ley, no va a aparecer en la boleta”, afirmó. (ARCHIVO)

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...