Revelan detalles de cautiverio de 13 hermanos en California

PERRIS, CALIFORNIA, EU.-

PERRIS, CALIFORNIA, EU







COMENTAR

Trece hermanos desnutridos supuestamente mantenidos cautivos en condiciones de inmundicia por sus propios padres en un hogar del sur de California vivieron una existencia estricta, sin vida social y sin contacto con la familia extendida, revelaron dos de sus tías el miércoles.

"No se les permitía ver televisión. No se les permitía tener amigos, las cosas normales que hacen los niños", declaró una tía de los niños, Teresa Robinette, al programa Today de la cadena NBC.

Robinette es la hermana de Louise Turpin, de 49 años, quien junto con su esposo, David Allen Turpin, de 57 años, fueron encarcelados con una fianza de 9 millones de dólares cada uno. Los cargos, que pueden incluir tortura y poner en peligro el bienestar de menores, podrían conocerse el miércoles más tarde. Una comparecencia en la corte está programada para el jueves, dijeron las autoridades.

Los policías dijeron que algunos hermanos fueron encadenados a muebles en la casa de olor asqueroso en el condado suburbano de Riverside. Estaban tan desnutridos que los mayores parecían niños.

Robinette dijo que le expresó a su hermana sus preocupaciones sobre la salud de los niños.

"Siempre le hice comentarios a Louise cuando hablaba con ella sobre el porqué estaban tan flacos", dijo Robinette. "Se reía y decía que David era muy, muy alto y que ellos iban a ser como él".

Una de las menores, de 17 años, estaba tan delgada y demacrada que parecía de 10. Saltó por una ventana, llamó al teléfono de emergencias 911 y mostró al mundo el extraño horror secreto que padecía con sus 12 hermanos.

Los padres convirtieron su hogar en una escuela privada, una cárcel y una cámara de torturas para los hermanos de dos a 29 años, dijeron las autoridades.

Aparentemente nadie, ni los vecinos ni las autoridades, sabían lo que sucedía en el interior de la casa.

Se han dado a conocer pocos detalles acerca de cómo los padres los mantenían en cautiverio a pesar de que aparentemente no les faltaban oportunidades para escapar.

En uno de varios detalles surrealistas que han salido a la luz, parece que un imitador de Elvis que oficia bodas en Las Vegas es una de las pocas personas que tenía trato directo con la familia y su visión era muy distinta.

"Es muy perturbador porque pensé que los conocía", dijo Kent Ripley, el imitador de Elvis que ofició para los padres al menos tres ceremonias de renovación de votos, la más reciente en el Halloween de 2015.

Al enterarse de los hechos, miró tres videos en YouTube de las ceremonias y en dos de ellas aparecen los niños bailando y sonriendo, todos con indumentaria a tono y cortes de pelo similares.

"Al verlos ahora es algo alucinante, perturbador", dijo Ripley a The Associated Press el martes. "Todos parecían jóvenes, pero pensé que era su estilo de vida. Tal vez por sus actividades o sus creencias religiosas. No los conocí tanto, pero sabía que eran una familia divertida".

Otra tía de los menores, Elizabeth Jane Flores, dijo al programa de televisión Good Morning America de ABC News que intentó durante años ponerse en contacto con su hermana, pero que Louise Turpin dejó de hablarle.

"Quiero hablar con los niños, quiero que sepan que durante años... rogamos verlos a ellos, a toda la familia", dijo.

Flores lloró diciendo que ella y Turpin no tuvieron una relación durante dos décadas más allá de una extraña llamada telefónica. Dijo que estaba conmocionada por el arresto de su hermana.





Los padres convirtieron su hogar en una escuela privada, una cárcel y una cámara de torturas para los hermanos de dos a 29 años, dijeron las autoridades. (ARCHIVO)

Etiquetas: cautivos californiasecuestrados california

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...