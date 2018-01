Presenta Trump reporte sesgado sobre terrorismo para impulsar su agenda

WASHINGTON, EU.-

La administración Trump presentó hoy un reporte sesgado sobre actos de terrorismo internacional cometidos por extranjeros que fueron juzgados en cortes estadounidenses, el cual omitió toda referencia sobre instancias similares en el ámbito interno.

El reporte elaborado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y el Departamento de Justicia “resalta el por que esta administración está tratando de reformar nuestro sistema de migración”, dijo a reporteros un funcionario de la administración que habló bajo condición de anonimato.

De acuerdo con el documento, tres de cada cuatro de las 402 personas que fueron convictas ante cortes federales de Estados Unidos por cargos relacionados con terrorismo internacional entre el 11 de septiembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2016, nacieron fuera del país.

El reporte reveló que durante el mismo período la Oficina de Aduanas y Migración (ICE) deportó a mil 716 extranjeros citando razones de seguridad nacional y dio cuenta de dos mil 554 interacciones del DHS con personas incluidas en la lista de alerta terrorista, en ruta hacia Estados Unidos.

La secretaria del DHS, Kirtsjen Nielsen, dijo que los resultados del documento enfatizan la necesidad de que el Congreso modifique el sistema migratorio a fin de facilitar la tarea del gobierno de proteger a sus ciudadanos.

“Este reporte es un claro recordatorio sobre por qué no podemos continuar dependiendo de una política migratoria basada en una forma de pensar previa al 9-11, que nos hace vulnerables a terroristas nacidos en el extranjero, y por qué debemos examinar nuestras leyes de visas e intensificar la investigación de antecedentes de quienes viajan a Estados Unidos”, dijo en una declaración escrita.

Elaborado en respuesta a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, el reporte omitió por completo toda referencia a casos de terrorismo doméstico, como por ejemplo aquellos cometidos a manos de militantes de grupos blancos de supremacía racial.

“Claramente (el reporte) no identifica instancias de terrorismo doméstico, pero eso no fue lo requerido por la orden ejecutiva del presidente. Es algo que puede hacerse en cierto momento, pero no es parte de este reporte”, explicó el funcionario al ser cuestionado al respecto.

Reconoció que el informe presenta carencias, como la explicación sobre lo dicho por Trump de que el sospechoso del ataque terrorista en Nueva York en noviembre pasado, un inmigrante de Uzbekistán, facilitó la migración legal a Estados Unidos de 24 familiares, aún y cuando cuenta sólo con residencia legal.

Explicó que uno de los propósitos de este documento es enfatizar la necesidad de que quienes emigren de manera legal a Estados Unidos puedan asimilarse a la sociedad y cultura del país, y por ello la necesidad de reformar el sistema migratorio por uno meritorio y no a través de programas como la lotería de visas.

“Tenemos personas admitidas a través de nuestro defectuoso sistema migratorio que probablemente no prosperarán, triunfarán y se asimilarán en Estados Unidos, y por supuesto le darán la espalda al país y su gente después de su admisión y se involucrarán en terrorismo o actividades terroristas”, argumentó.

El reporte reveló que desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2017, un total de 374 mil 098 ciudadanos no estadounidenses fueron deportados tras haber sido convictos y condenados por uno o más delitos graves, mientras 355 mil 345 fueron arrestados, convictos y condenados por un delito grave.





