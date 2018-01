Paulina Villarreal seguirá trabajando en su carrera

IVáN HERNáNDEZ

El Siglo de Torreón

Paulina Villarreal tendrá una residencia en la Opera Saratoga en Nueva York. Durante su estancia en esa compañía tendrá a su cargo dos papeles, uno en la obra El consulado, de Gian Carlo Menotti; y otro en La viuda alegre, de Franz Lehár.

La primera es una ópera política, sobre el escenario se vive la búsqueda de una visa, hay muchos inmigrantes en busca del documento. La cantante lagunera será una de ellos. La segunda es una opereta vienesa, en la que se destaca su célebre vals.

Otra parte de la ecuación de Villarreal es su labor académica, clases, conferencias y pláticas a propósito de la música mexicana en el país vecino. En este campo, hizo su tesis doctoral sobre la música de María Greever, la mujer que triunfó en el país vecino musicalizando largometrajes.

"Crecí sabiéndome todos sus boleros de memoria, en Estados Unidos no la conocen o sólo saben de ella por las películas; conocen canciones como Júrame o Te quiero dijiste, que allá se llama Magic is the moonlight", expone.

Además de las presentaciones en escenarios con grandes aforos, son de su gusto los recitales en foros propicios para las atmósferas íntimas, la cantante y un pianista, en un lugar para unas 50 o 100 personas.

Sobre su vocación docente indica que si uno piensa en una cantante de ópera, piensa que la carrera está en los escenarios, pero en la música clásica hay muchas ramificaciones y, al menos en su caso, le encanta la enseñanza, "ayudar a alguien que apenas está empezando".

Comenta que ella comenzó su formación para ser cantante de ópera a los 19 años cuando hay quienes comienzan a los 13 años. A Paulina Villarreal le gustaría haber sabido muchas cosas en la adolescencia que son "muy saludables para la voz". Ahora, si le toca enseñar a alguien, le da todos los consejos que le hubiera gustado recibir antes de empezar la carrera.

En cuanto a una próxima presentación en suelo lagunero, ofreció un recital en agosto del año pasado, expone que "no hay nada concreto", sin embargo, está resuelta a repetir la experiencia.

En esa ocasión, rememora, trajo a un pianista neoyorquino y un barítono nigeriano y al público le gustó mucho. Le agradaría tener más conciertos en suelo lagunero, presentar una vez al año un programa con música mexicana interpretada por músicos y cantantes foráneos, artistas internacionales a los que ha conocido durante su carrera.

Sobre las opciones de desarrollar su talento en su país natal y su decisión de emigrar, comparte que cuando se fue, hace 10 años, "no había de otra", es decir, "no había casi nada de ópera, a lo mejor había maestros muy buenos, pero no sólo requieres la formación en técnica vocal, (...) necesitas conocimientos de historia, literatura y teoría musical, eso sólo te lo da un conservatorio".

El Siglo de Torreón / Aida Moya

En tiempos mejores

Villarreal celebra que hoy día exista un espacio como la escuela de música Silvestre Revueltas, donde se brindan cursos de gran ayuda en la etapa previa a la carrera. "Creo que, a los estudiantes, les dan clases de italiano, de lectura", conocimientos que a ella le hubiera gustado recibir ya que así uno sale al mundo "con más herramientas". Es importante, afirma, salir de la pecera, ver otros horizontes porque "a lo mejor aquí son los mejores", pero cuando uno sale se da cuenta de que "te falta mucho" y es como empezar de cero. La buena nueva es que hay paisanos, comenta, que salen y la hacen en grande.

Acerca de cómo compagina las carreras de cantante y académica, comparte que a estas alturas le da prioridad a la interpretación porque eso permite seguir con la formación, agarrar herramientas. También dice que es consciente de que recursos como la voz adecuada para cantar tiene una durabilidad relativa, "depende cómo la cuides", y que hay factores a considerar como "pensar en cuando quiera establecerme en algún lugar". En esos supuestos, dejaría los escenarios para dedicarse a la enseñanza, ya sea en una universidad o abriendo su propia academia.

Además. Las aficiones de Paulina se ligan a su profesión, los idiomas, alemán, italiano y francés.

Más de Cultura

... Anterior Siguiente ...