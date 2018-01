Apuestan por animación mexicana

Ciudad de méxico.- Apostando por historias con el sello mexicano es que se presentó la cinta La Leyenda del Charro Negro. Al evento asistió el director Alberto "Chino" Rodríguez, así como Érick Elías, Andrés Couturier y Eduardo España, parte del grupo de actores que prestaron sus voces para darle vida a algunos personajes.

Elías, quién interpreta la voz del Charro Negro, comentó su gusto por formar parte del proyecto.

"Me emocionó mucho de ser parte de esto que es algo hecho 100 por ciento aquí. Yo tengo dos hijas y me la vivo todos los fines de semana viendo qué hay en cartelera y que haya caricaturas o animación, así que a mi que me hayan invitado fue un orgullo".

El actor adelantó que próximamente viajará a Los Ángeles para tomar un curso de actuación, además de que el primer semestre de este año, estrenará otras dos películas además de que estaba por cerrar un nuevo proyecto. Elías, quién ya había prestado su voz para otra producción de animación, destacó que la libertad es una de las grandes diferencias entre ambos trabajos.

"La libertad por lo menos de empezar de cero un personaje y el poder crearlo. Allá cuando haces el doblaje de algún personaje tienes un lineamiento que hay que seguir, hay algunas aperturas y a lo mejor algún vocabulario que podemos cambiar pero la tonalidad y lo que se hizo ya se hizo. Acá es empezar de cero un personaje, y eso es lo más rico como actor", dijo.

"Chino" Rodríguez, director del proyecto, comentó que el reto más grande al estar a cargo del proyecto fue crear una buena historia que fuera acorde con el público que ha sido fan de la historia desde un principio.

"Para mí era que los fans tuvieran una recompensa. Yo siento que la gente que ha hecho que las leyendas estén donde estén se merecen un porqué y una explicación. La sola idea de dejar atrás la infancia, a tus amigos de la primaria para entrar a la secundaria, pues es muy bonito".

Al ser cuestionado sobre por qué la gente disfrutaría más de esta cinta que de otras de animación, como Coco, bromeó: "Es como la comida hecha en casa y otras películas es como ir al restaurante, puede estar muy rico pero la comida hecha en casa, cuando la cocina tu mamá, es más rico. Creo que eso nos pasa con las leyendas, sabemos que estamos en casa, el público lo sabe y lo siente y cuando vas al cine nacional vas porque sabemos que te entienden".

Externó que más allá de los presupuestos descomunales invertidos en otras proyecciones, es el público quien debe darle una oportunidad al talento nacional. "Vale la pena darse un respiro, creo que la industria está yendo hacia otro lugar y quiero pensar que podemos aportar a ella con productos más sofisticados".

Por su parte Eduardo España, quien vuelve a participar en la animación, comentó: "Me siento feliz, muy agradecido con Anima Estudios por considerarme en esta tercera película que he hecho con ellos. Me divierto mucho y cada vez hacen las cosas más padres".

Comentó que este año regresará al teatro de la mano de un personaje chistoso y un reparto al que admira. "Viene el estreno de la Señora Presidenta, con Héctor Suárez y para mí un gran sueño estar actuando a su lado. Está en el elenco Michelle Vieth, Ana La Salvia y todos están muy padres".

La Leyenda del Charro Negro llegará a las pantallas del cine en la capital este próximo viernes con mil copias.

1000

Tendrá la película La Leyenda del Charro Negro que se estrena este viernes en salas comerciales.

El universal

Filme. Los actores Érick Elías, Andrés Couturier, Eduardo España y Alberto Rodríguez presentaron la película animada El Charro Negro.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...