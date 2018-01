Municipio, a vigilar; MP, a investigar: JZI

YOLANDA RÍOS

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, hizo declaraciones ayer respecto a los homicidios dolosos que se han registrado en la primera quincena de enero en la ciudad, dijo que "corresponde al Ministerio Público aclararlos, la persecución de estos delitos y su aclaración". Y tras el deslinde, declaró: "lo que a nosotros nos corresponde es la vigilancia y la prevención".

La cifra de muertes violentas es actualmente 12. Entre ellos ha habido casos de personas encontradas en autos o envueltos, como el de la mañana de este lunes en la colonia Plan de San Luis.

La estrategia que asegura tiene el Municipio es reforzar la vigilancia. "Hay que empezar por la Academia de Policía, hay que empezar porque los policías tengan mejores instrumentos para trabajar, hemos hecho un esfuerzo muy importante para que lo que nos corresponde en coordinación con las distintas policías se haga de manera seria".

Dijo a manera de mensaje a la ciudadanía respecto a los hechos violentos "que tengan confianza que estamos haciendo el mejor esfuerzo para que la ciudad esté en paz y tengan confianza en los policías preventivos y los programas que estamos desarrollando para que haya mayor participación y vigilancia".

A la pregunta que se le hizo con relación a las declaraciones del gobernador Miguel Riquelme respecto a las supuestas acciones de intrusión que podría tener una organización del crimen organizado, la respuesta de Zermeño fue: "pregúntenle al gobernador, yo no tengo ningún dato, y lo que yo no quiero es generar hipótesis o señalamientos que no conocemos. Yo no soy responsable de la persecución de los delitos, yo soy responsable de la prevención del delito esa es la parte que nos corresponde".

"Estamos instalando los diferentes consejos... vamos a revisar el de Seguridad Publica".

DSPM tendrá vocería

El director de Seguridad Pública Municipal, Primo Francisco García Cervantes, no hará declaraciones relacionadas con la seguridad. El secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván declaró que "se establecerá la figura de una vocería para hablar de este tema, es la única por lo pronto. Una vocería de la propia corporación porque así se determinó al inicio de esta administración".

El exregidor panista en el anterior gobierno municipal declara que "de ninguna manera es Ley Mordaza". "Se va a implementar la figura de la vocería les va a dar la atención. Por lo pronto en Seguridad Pública. Ya se valorará en otras dependencias como se va a atender esa situación y si hay necesidad. Dijo que esta semana se dará a conocer el nombre de la persona que atenderá a los medios de comunicación. Las declaraciones del secretario del Ayuntamiento se dieron al preguntarle la constante negativa del jefe policiaco a dar entrevistas.

