Tranzan millonada con las tarjetas de sismos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encontró irregularidades en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre pasado.

Según la investigación, Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3,079 plásticos de más, y se transfirieron casi 69 millones de pesos.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) contactó a damnificados cuyos nombres aparecen con más de 34, 26, 18, 16 y 14 tarjetas cada uno.

Cinco de los 11 damnificados ubicados, a cuyo nombre se emitieron entre 34 y 10 tarjetas, viven en comunidades marginadas de Chiapas y ninguno recibió tarjetas de más.

Incluso, a dos de ellos no se les ha entregado ningún tipo de apoyo federal ni una tarjeta.

"Yo no he recibido tarjeta. Por eso mi casa está como está, porque no la he reparado. No tengo efectivo para mi casa. Seguimos esperando todavía", asegura Manuel de Jesús Hernández Camacho, quien aparece con 26 tarjetas emitidas, en las cuales se depositaron 390 mil pesos.

El 14 de noviembre pasado, y a partir de los reclamos de damnificados que detectaron dinero faltante en las tarjetas que recibieron, Bansefi presentó una denuncia ante la PGR para que se investigara la posible clonación de 57 plásticos en Oaxaca y Chiapas.





Afectados. Martha Ramírez Montoya (foto) y Reynaldo Molina, de Chiapas, son dos de los damnificados a cuyo nombre se emitieron tarjetas de apoyo sin que ellos estuvieran enterados. (AGENCIA REFORMA)

