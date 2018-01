Advierten desatino en relevos de Sedesol

CIUDAD DE MÉXICO

El cambio de secretarios de Desarrollo Social no permite consolidar un estrategia de política social, advirtió Alberto Serdán, coordinador de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, conformada por una red de 60 organizaciones. La semana pasada Eviel Pérez fue nombrado el cuarto titular de la Secretaría durante la presente Administración, después de Rosario Robles, José Antonio Meade y Luis Enrique Miranda.

"Cada uno de los secretarios se caracteriza por no ser especialista en política social. El saldo en general no es positivo", advirtió Serdán. "El resultado de esta ausencia de política es que la pobreza se ha estancado en los últimos 25 años y no existe un cambo de rumbo significativo".

Con Robles se inauguró la Cruzada Nacional contra el Hambre que, dijo, tenía errores de focalización y no garantizaba coordinación con otros programas. Con Meade hubo afiliación masiva de jóvenes al IMSS, millones de entregas de certificados de primaria a través del INEA y las guarderías comenzaron a entregar certificados de preescolar.





Relevo. La semana pasada Eviel Pérez fue nombrado el cuarto titular de Sedesol. (NOTIMEX)

