Piden no hacer 'apología del delito'

El alcalde de Torreón pidió no hacer "apología del delito" y esperar los resultados de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, sobre los homicidios violentos registrados en los primeros 13 días del año.

En la reunión de Seguridad semanal celebrada ayer por la mañana en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Zermeño Infante dijo que ve una ciudadanía tranquila. "Yo les pediría que no califiquemos las cosas, la ciudadanía está tranquila, los ciudadanos en Torreón y en la Comarca Lagunera salen a las calles, van en la noche a los restaurantes, van a visitar a familiares, podemos ver un Torreón tranquilo, la ciudadanía no está inquieta, son hechos aislados", dijo.

Con respecto a la intervención del crimen organizado en los homicidios, señaló: "yo eso no lo puedo afirmar, me parece que no estamos para señalar hipótesis de algo que no tenemos los elementos".

El alcalde dijo que en estos casos lo que no debe haber es impunidad.

"No hagamos una apología del delito, éstos son cometidos por personas y como autoridad, nos corresponde realizar las investigaciones correspondientes, pero no podemos estar dentro de las casas, no podemos evitar o anticipar lo que vaya a hacer cada persona; pero lo que no puede suceder, es que el ilícito quede impune", dijo. Más allá de los números recibidos como resultado de las actividades realizadas por las diferentes corporaciones, en este segundo Panel Indicativo de Control y Secuencia de Seguridad, solicitó un análisis de los hechos recientes en la ciudad, para propiciar las estrategias adecuadas de vigilancia.

Calma. Jorge Zermeño dijo que hasta finalizar las indagatorias se determinará si las muertes violentas son por el crimen.

