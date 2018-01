Sorprende falsa alarma a ciudadanos de Hawái

SE TRATÓ DE UN ERROR HUMANO DE UNO DE LOS EMPLEADOS

Los ciudadanos de Hawái recibieron ayer una alerta en sus teléfonos móviles que indicaba que un misil balístico se dirigía hacia ese estado estadounidense de forma inminente, una alarma que resultó ser falsa, según aseguraron más tarde las autoridades estatales.

Desde que se emitió la emergencia hasta que fue desmentida por el mismo medio transcurrieron casi 40 minutos, como demuestran las imágenes publicadas por los habitantes del archipiélago en las que se ve la alerta y la posterior corrección.

La senadora demócrata por Hawái Tulsi Gabbard fue de las primeras en desmentir lo ocurrido y aseguró a través de su cuenta de Twitter que no había "ningún misil llegando Hawái" y aseguró que había confirmado dicha información con el Gobierno hawaiano.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái (EMA) también confirmó en Twitter que no había amenaza.

"La gente de Hawái acaba de probar la cruda realidad de lo que enfrentamos aquí ante un potencial ataque nuclear", dijo Gabbard en una entrevista posterior.

Por su parte, el también senador por ese estado Brian Schatz indicó que se ha tratado de un error humano de uno de los empleados de los servicios de emergencias.

La Agencia de Manejo de Emergencia de Hawái tuiteó que no había ninguna amenaza 10 minutos después de la primera alerta, pero las personas que no forman parte de Twitter no podían ver dicha publicación. Una alerta corregida que informó sobre la "falsa alerta" no llegó a los teléfonos, sino hasta 38 minutos después, de acuerdo con la hora que aparecía en las imágenes que las personas compartieron en sus redes sociales.

El portavoz del Comando del Pacífico de Estados Unidos, el comandante David Benham, confirmó en un comunicado que PACOM "no ha detectado ninguna amenaza de misiles balísticos a Hawái" y que el "mensaje anterior se envió por error".

La falsa alarma, que llegó a emitirse incluso por televisión, se produce en medio de las intensas tensiones entre EU.y Corea del Norte tras las continuas pruebas de misiles balísticos y el desarrollo del programa nuclear que está llevando a cabo Pyongyang.

Ap y RT

Pánico. Habitantes de Hawái compartieron la alarma. Algunos se metieron en las alcantarillas.

