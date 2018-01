Pide a INE y partidos no promover violencia

CIUDAD DE MÉXICO.-

Andrés Manuel López Obrador solicitó al presidente Enrique Peña Nieto, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos políticos procurar que las próximas elecciones sean limpias y libres, sin promover la violencia ni la división de los mexicanos.

En un video que compartió a través de su cuenta de Facebook, el tabasqueño acusó a la "mafia del poder", señalando específicamente al PAN y el PRI, de contratar "publicistas mercenarios que llevan a cabo campañas de calumnia y desprestigio", como el consultor político J.J. Rendón.

"No es nada novedoso, sería bueno que aclararan quiénes contratan a un publicista que se conoce como J.J. Rendón para atacarme y así yo no llegue a la Presidencia de la República, como él lo está diciendo", aseguró López Obrador.

Destacó que el INE debe investigar sobre el asunto, las televisoras no prestarse a la guerra sucia y los partidos aclarar la relación con el publicista, a quien calificó como mercenario: "Yo lo único que les pediría a los que contrataron a este señor es que cuiden que no se vaya a promover la violencia en el país, me refiero a la violencia política, ya tenemos mucha violencia", dijo.

Al finalizar una asamblea informativa en Tampico, Tamaulipas, sostuvo que pudo ser Claudio X. González la persona que contrató a Rendón, "o Roberto Hernández, por lo que también las televisoras deberían dar su punto de vista".

El precandidato de Morena para ocupar la silla presidencial en México dijo también en el video que pensó en no responder a este recurso de "guerra sucia", pero está seguro que de cualquier manera "utilizarán todos los medios para evitar que triunfe en la elección del 1 de julio", e insistió que la guerra sucia no es novedosa, "no es decente, pero está permitido, lo que sí debe preocuparnos a todos es incitar a la violencia", indicó.

Añadió que las televisoras en 2006 "se prestaron para difundir la frase 'Peligro para México' y en 2012 una televisora en particular encumbró al priista [Enrique] Peña Nieto, por lo que son corresponsables de lo que sucede actualmente en México".





Exigencia. López Obrador destacó que el INE debe investigar y las televisoras no prestarse a la guerra sucia.

