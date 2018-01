Hay ejemplos de corrupción en todos los partidos: Meade

SALTILLO, COAHUILA

'LA POLÍTICA Y EL SERVICIO PÚBLICO SON TAMBIÉN ESPACIOS DE HONORABILIDAD Y DIGNIDAD'

En la carrera por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República Mexicana, José Antonio Meade, reconoció que hay corrupción en todos los partidos y aceptó que el reto es dignificar la política. Respecto a los señalamientos de presuntas irregularidades por 540 millones de pesos cuando se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2015, negó que su gestión haya permitido malos manejos e indicó que se deberá revisar el trabajo de las universidades a las que se les entregó el recurso y deslindar responsabilidades.

Durante su visita a Saltillo, el pasado viernes 12 de enero, Meade abordó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón los temas de corrupción en el partido, señalamientos contra su trabajo en Sedesol y los retos que tendrá que enfrentar en las próximas elecciones presidenciales al presentarse la figura de candidaturas independientes.

CORRUPCIÓN

→ La corrupción es uno de los temas que predominan en el actual proceso electoral. ¿Cómo lidia con el peso de los señalamientos de corrupción que hay contra el PRI?

Yo creo que hay corrupción no en los partidos, sino en la personas. Y encuentra uno ejemplos de corrupción en todos los partidos. Lo que tenemos que hacer es expulsar a la corrupción de la vida pública y reivindicar el servicio público y trabajo de partido.

Tenemos que reivindicar la política para que se generen mayores espacios de participación en la nación. La política y el servicio público son también espacios de honorabilidad y dignidad. Y son muchos miles los que han hecho de su gestión un espacio de honestidad que se ha traducido en oportunidades para la población a la que sirven.

El portal informativo digital Animal Político publicó el 10 de enero que la Auditoría Superior de la Federación presentó denuncias porque durante la gestión de Rosario Robles y Meade al frente de Sedesol se detectaron presuntos manejos irregulares por entregar a tres universidades convenios por servicios que a su vez terminaron subcontratando con otras empresas para eludir controles de licitación y transparencia. Las universidades que están involucradas son: Tecnológica de Nezahualcoyotl, Universidad Intercultural del Estado de México y Politécnica de Chiapas.

No, de ninguna manera. Hemos sido muy claros y contundentes en la respuesta. El reporte no acredita la irregularidad en Sedesol, sino en la propia universidad en el término de su ejercicio. Es un proceso donde habrá de deslindarse responsabilidades y en donde hay la absoluta certeza, porque no se hacen imputaciones a la gestión que a mí me tocó encabezar.

INDEPENDIENTES

Las elecciones 2018 para presidente de la República serán las primeras en que se permita la participación de candidatos independientes. Meade, no mostró preocupación por el reto que significará enfrentar esta nueva figura apartidista, al indicar que en caso de obtener la candidatura del PRI confía en ganar las elecciones.

"Yo creo que voy a ganar yo, así que me da igual de cuántos sea la batalla… lo que le toca a cada uno es concentrarse en su campaña y consolidar propuesta y estrategia para que hoy en diálogo con los militantes y mañana ya en un diálogo más amplio esas propuestas y esas ideas y ese entusiasmo nos lleve a ser triunfadores", dijo.

ADMIRACIÓN

Meade admira a la canciller alemana Ángela Merkel, por su temple para enfrentar situaciones de crisis. Merkel, de 63 años, es considerada como la tercer persona más influyente en el mundo, después de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo a la revista Forbes.

"Yo fui canciller y me tocó tratar a muchos (líderes de naciones) y en muchos encontré ejemplos de vida, de comunicación, de servicio, de ideas y de programas. Y probablemente quien me parecía que condujo el destino de un país en momentos muy complicados, y lo hizo con mucho éxito fue la canciller Merkel".

Y agregó: "Era muy admirable verla trabajar en la construcción de consensos, de liderazgo en un mundo muy difícil. Ella siempre con sobriedad, siempre con talento, con prudencia. Y ese estilo de liderazgo me parece que es un estilo que en momentos muy difíciles vale la pena el conocer y estudiar. En términos de identificar cómo en ese estilo sobrio de conducir había elementos de confianza que son importantes".

COAHUILA

El Estado de Coahuila logró en los últimos seis años disminuir en un 80% los índices de inseguridad, de acuerdo a cifras oficiales, no obstante, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá mantiene alertas de viaje a esta entidad.

Se le preguntó al precandidato Meade sobre este temas y los retos de Coahuila, a lo que respondió que "es un trabajo en el que hemos visto que, a lo largo de los últimos años, es una trayectoria de dirección correcta. Una trayectoria en la dirección para que se vuelva más sostenible. Una ruta para que se vuelva más seguro".

Otro de los temas predominantes es el aumento de su deuda bancaria de Coahuila que en los últimos doce años pasó de 323 a 36 mil millones de pesos.

"Es un estado que sorprende por la variedad y la complejidad de su economía -dijo-. Es un estado que es igualmente exitoso en la leche que en el acero. Igualmente innovador en el detergente que el vino. Y esa complejidad le permite que en tiempos difíciles encontrar diferentes caminos para ir encontrando y construyendo un mejor destino".

Aseguró también que "para poder lograrlo se necesita mejor comunicación, mayores elementos de competitividad, un buen entorno para generar negocios, una estrategia clara y concentrada en superar los retos en pobreza. Siendo un estado que podría abatir la pobreza extrema y que ese sea un elemento adicional de competitividad".

