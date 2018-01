Detectan adeudo en Allende por 1 mdp

NUEVA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SÓLO HA DESCUBIERTO PASIVOS

Han transcurrido dos semanas desde que Antero Alvarado Saldívar, presidente municipal de Allende, inició su administración y a la fecha han detectado un adeudo estimado en más de un millón de pesos; la cual heredó de la administración anterior y que corresponden a pagos no efectuados a proveedores.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), son algunas de las instancias a las que se les adeudan pagos, así como a medios de comunicación; aunque son sólo los pasivos que se han detectado en los primeros días de iniciada la nueva administración municipal.

Alvarado Saldívar dio a conocer que tienen que cubrir los adeudos a corto plazo, pues en el caso de la CFE se debe dos meses de consumo de energía eléctrica y la facturación de la citada empresa es por un monto de medio millón de pesos.

Con relación al adeudo que se tiene con la SHCP, estableció que es por una cantidad de alrededor de 400 mil pesos, correspondientes al pago del Impuesto Sobre Producto del Trabajo (ISPT); por lo que tan sólo en estos dos casos la suma del adeudo es de 900 mil pesos.

En ambos casos se han dado cuenta de dichos adeudos, debido al requerimiento de pago que les han hecho, aunado a los pagos que presuntamente dejó pendiente la administración anterior a medios de comunicación; quienes han acudido a solicitar el pago de facturas pendientes.

Sin embargo, Alvarado Saldívar manifestó su preocupación por la situación que se pueda generar con la SHCP, dado el incumplimiento del pago del ISTP, pues "hoy en día no sabemos esa coyuntura que pueda tener Hacienda con nosotros, como decir: no me pagaste a tiempo ese dinero, no te voy a devolver ese dinero". Lo anterior, tras señalar que ese tipo de impuestos suelen regresarse.

Acreedores Algunas de las instancias a las que se les adeuda pagos son: Algunas de las instancias a las que se les adeuda pagos son: ⇒ Comisión Federal de Electricidad (CFE). ⇒ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). ⇒ Algunos medios de comunicación.

Preocupado. El nuevo alcalde de Allende manifiesta su preocupación ante esta situación.

