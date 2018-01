Descartan riesgo por violencia en Coahuila

El siglo de torreón

La Fiscalía General del Estado (FGE), descartó que la entidad represente un riesgo de seguridad para las personas que deseen visitar México, al señalar que incluso el estado ha crecido en materia de inversión empresarial, así como de empleo.

"No sólo lo descartamos, pues vimos en el año que concluyó la apertura de muchos negocios no sólo en el área de de La Laguna, sino de todo el estado y vimos la generación de empleo, que nos indican la percepción de seguridad que tiene la sociedad, lo que no se veía en años anteriores", dijo el fiscal, Gerardo Márquez.

Añadió que es respetable la opinión y estrategia de seguridad de los gobiernos extranjeros, sin embargo, aseguró que la fiscalía ha actuado conforme a la indagación de los casos.

"Cada quien emite una opinión conforme a parámetros que ellos mismos determinan y merecen respeto, nosotros ponemos lo que nos ocupa para que la entidad esté segura", indicó.

El día de ayer se dio a conocer que el gobierno del Reino Unido se sumó a la alerta que el día de ayer fue emitida por Estados Unidos en relación al riesgo que representan algunos estados de México para viajar.

Las autoridades inglesas informaron que el nivel de violencia derivado del crimen organizado se ha agudizado en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa y Durango.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gerardo Márquez, informó que de las cinco ejecuciones que se han presentado en este año en Coahuila, ninguna ha derivado en detenciones, no obstante, ya se cuentan con líneas de indagación importantes.

Indicó que los cinco casos se encuentran en trámite, por lo que algunos de las personas ejecutadas, no han sido identificadas.

"En un evento fueron tres occisos y en otro es uno; en esos ya tenemos implicación de las víctimas y tenemos una línea de indagación firme que nos lleve a algunas personas como probables responsables o testigos, pero es parte de la investigación reservada", dijo.

Indicó que hasta el momento se han resuelto otros casos de homicidios dolosos, uno de ellos corresponde al filicidio de un menor en Torreón, así como la muerte de una persona que fue lesionada el 27 de diciembre.

Señaló que en este año suman alrededor de 13 homicidios dolosos en general, contra 8 que hubo en el mismo período del año pasado.

El día de ayer fue dado a conocer que el cuerpo de una persona del sexo masculino fue localizado dentro de la cajuela de un vehículo estacionado en la zona Centro de la ciudad de Torreón, el cual se encontraba atado de pies y manos y con diversas huellas de violencia.

Descarta la Fiscalía de Coahuila que el estado represente un riesgo de seguridad para los turistas.

