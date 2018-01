Piden cumplir con puente vehicular

El siglo de torreón

Vecinos de colonias aledañas y comerciantes establecidos sobre la avenida Cinco de Mayo dijeron confiar en que se concrete el anuncio que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, hizo meses atrás de construir un puente vehicular en el cruce de esta arteria con las vías del ferrocarril y la avenida Enrique Unzueta, uno de los puntos más conflictivos de la ciudad.

Según señalaron, el frecuente paso del tren genera graves embotellamientos, pues la avenida Cinco de Mayo es de doble sentido y es una de las más transitadas de la zona Centro hacia el oriente de la ciudad y viceversa.

A esto se suma el tránsito vehicular de la avenida Enrique Unzueta, cuyo sentido de la circulación es de norte a sur y va paralela a las vías del ferrocarril, pero también es una vía alterna por la que muchos circulan para desplazarse con rapidez desde el bulevar Ejército Mexicano hasta la presidencia municipal.

También confluye la avenida Vergel, por lo que aun cuando el ferrocarril no está circulando, hay conflicto vial porque la avenida ya se volvió insuficiente ante el incremento del flujo vehicular hacia el oriente de Gómez Palacio; el problema se incrementa porque los choferes de autobuses de las rutas urbanas y suburbanas que por ahí circulan, no respetan las normas viales y suelen invadir los carriles contrarios para no esperar a que los vehículos avancen.

Vendedores de fayuca que llevan años instalándose sobre ese punto, mencionaron el constante riesgo de accidentes que ahí se presenta, como consecuencia del paso del tren y la peligrosidad del crucero por el que además, hay un constante flujo peatonal de estudiantes del Instituto 18 de Marzo y otras escuelas localizadas en los alrededores.

Habitantes de la colonia Felipe Carrillo Puerto que ahí se localiza, coincidieron en la necesidad de que se mejore la vialidad en este crucero mediante la construcción de un puente.

Hasta ahora, se desconoce el monto de inversión que se habrá de ejercer en la construcción de dicho puente, el cual fue dado a conocer por el gobernador el mes de agosto del año pasado, durante una gira de trabajo que llevó a cabo en esta ciudad.

