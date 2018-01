'No todo es negativo aquí', asegura Zidane

AP

Madrid, españa.- Hundido a 16 puntos del Barcelona en la liga española, el técnico Zinedine Zidane afirmó ayer que la situación no es tan mala como parece para Real Madrid.

El timonel francés restó importancia a los tropiezos recientes de su plantel, y culpó a los detractores del club por exagerar la crisis porque "vende más".

"Estoy cansado de escuchar que el Madrid está mal", dijo Zidane en conferencia de prensa. "Es fácil decir que todo está mal. Pero sabéis que no es todo negativo aquí. Es muy bonito hablar en negativo del Real Madrid, vende más".

El Madrid encara una situación difícil desde que perdió 3-0 ante el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu en su último partido del año pasado. Comenzó el nuevo año con un triunfo 3-0 sobre Numancia de la segunda división en la Copa del Rey, pero después empató 2-2 con Celta de Vigo en la liga española e igualó 2-2 con Numancia en su partido de vuelta por la Copa.

El campeón de España y Europa avanzó a los cuartos de final de la Copa, donde enfrentará al Leganés, y marcha cuarto en la liga española, a 16 unidades del Barsa y a cinco del tercero Valencia.

Además, jugará contra París Saint-Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones a partir de febrero.

"Lo que no tenemos que hacer es escuchar lo que se dice. Escuchar lo mínimo", afirmó Zidane. "Todo lo que se dice del Real Madrid es negativo y eso no es así, yo no lo veo así. La situación es la que hay y tenemos que sacar lo positivo, estamos vivos en todas las cosas y sacar adelante. No estamos tan mal como se puede decir".

Su próximo partido por la liga es el sábado contra el Villarreal, sexto en la tabla de posiciones, un duelo que llega después que Zidane tuvo una reunión especial con su plantel para mejorar la situación.

"He notado cambio en el equipo tras la charla. Ahora debemos demostrarlo en el campo", indicó. "No nos falta juego, sino la continuidad necesaria para recuperar la confianza y eso se logra ganando partidos. Lo más importante es ganar y es difícil últimamente, pero vamos a seguir".

Zidane también expresó su confianza en que Cristiano Ronaldo se reencontrará con el gol. El delantero portugués suma apenas cuatro tantos en la liga esta temporada.

"Se encuentra bien físicamente, que es lo más importante. Hace un mes también tuvo una mala la racha de goles y marcó. Ahora volverá a hacer lo mismo", expresó.

El Real Madrid presentó en 2013 una estratosférica oferta por el argentino Lionel Messi, estrella del Barcelona, por el que estaba dispuesto a pagar su cláusula de 250 millones de euros, reveló el medio de investigación francés "Mediapart", basado en los documentos de "Football-Leaks".

Real Madrid iba por Messi

Esta plataforma también desveló que "La Pulga" gana 100 millones de euros brutos al año desde el junio pasado, más del doble de los ingresos de su rival Cristiano Ronaldo.

"Football-Leaks" apuntó que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, propuso a Messi un contrato de ocho años, un salario neto de unos 23 millones de euros por año y una cláusula por la que el club se abstendría de recibir cualquier porcentaje de los derechos de imagen del jugador, estimados en al menos 20 millones anuales.

