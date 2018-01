CIUDAD DE MÉXICO.-

El actor Alejandro de la Madrid dice que por miedo casi rechazó el papel de José José en serie

Alejandro de la Madrid reconoció que tuvo miedo y en algunos momentos pensó en declinar la oferta de dar vida a José José en su serie biográfica, debido a que es un hombre muy querido por su público y reconocido en la música.

"Por momentos lo pensaba y decía sí, ¡vamos!, luego decía no, mejor no, porque es una responsabilidad grande dar vida a José José, un hombre que la gente siente como suyo", comentó De la Madrid a la prensa, durante la presentación de la producción José José. El príncipe de la canción.

Expresó que se siente muy afortunado de representar al gran icono de la música, "es una historia hecha con cariño para la gente, además de que tiene un mensaje que también les encantará".

Comentó que tuvo la oportunidad de platicar con "El Príncipe de la Canción", a quien vio feliz y radiante, y al ver cada capítulo de la serie se emocionaba.

"Por instantes me agarró las manos, me abrazó y me dio las gracias por recrear esos momentos que para él son inolvidables".

Dijo que sabe que el cantante pasa por momentos difíciles de salud, lo cual lamentó; sin embargo, le mandó buenos deseos y que espera su pronta recuperación.

"Es un hombre que me ha mostrado fortaleza y que va a encontrar su camino. Es una persona que va a estar en paz y a quien la serie le traerá cosas buenas", dijo el actor, quien también reconoció que tuvo que utilizar algunas pelucas para hacer el personaje, pues él no goza de una abundante cabellera.

Insistió que está listo para enfrentar las críticas, pero dejó claro que él no es imitador de José José, sino un actor que interpreta a un personaje muy grande, que va pasando por diferentes etapas.

"Ojalá que sea éste el personaje que me cambie la vida, porque lo quiero mucho", expresó el actor, quien espera volver a reencontrarse con el intérprete del El triste en cuanto termine de grabar la serie en dos meses.

Respecto a sus canciones favoritas, indicó que ha hecho su propia lista, pero conforme avanza la serie la ha ido cambiando, pues es difícil decidirse.

José José. El príncipe de la canción se estrenará en Estados Unidos el próximo 15 de enero y en unos meses en México.

La historia, basada en libro Es mi vida, cuenta con las actuaciones de Alejandro de la Madrid, María Fernanda Yepes, Itatí Cantoral, José Ángel Bichir y Rosa María Bianchi.

Presentan José José. El príncipe de la canción

Con un "¡Viva José José!" que fue grabado para darle ánimo al cantante que atraviesa por problemas de salud, el elenco de su bioserie José José. El príncipe de la canción se reunió para compartir el primer capítulo y recordar los grandes momentos de su vida. En medio de aplausos y buen ánimo, el elenco encabezado por Alejandro de la Madrid, Itatí Cantoral, Danna Paola, María Fernanda Yepes y Rosa María Bianchi disfrutaron del primer capítulo de esta historia, basada en el libro Esta es mi vida. Para esta gran velada, en la que también se presentó de manera oficial al elenco, se tenía prevista la presencia de José José, quien por motivos de salud no pudo asistir, pero fue recordado con un sentido musical en su honor a cargo de Danna Paola.

La joven actriz, quien en la serie da vida al primer amor del cantante en la década de los 70, entonó La nave del olvido y Amar y querer, y a sabiendas de la producción que ésta era una noche muy esperada por el intérprete decidieron grabar un emotivo video. "¡Viva José José!", bajo esa frase el elenco e invitados especiales le enviaron sus mejores deseos al intérprete que a través de 80 capítulos abrirá nuevamente su corazón para contar los sinsabores y alegrías de su carrera, donde es considerado como uno de los cantantes más queridos.

José José además envió un pequeño mensaje en el que destacó su ánimo por el proyecto, en el cual comparte su vida y sus sueños. "Mi deseo es más que dar mis canciones, es contar mi historia y mis errores para que aprendan de ellos e inspirar para que con humildad reconozcamos y aprendamos de nuestros propios errores", fueron las palabras enviadas por el intérprete de "El triste".







