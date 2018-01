Afirma Yunes que AMLO carece de ideas para debatir

XALAPA, VERACRUZ.-

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que el precandidato de Morena a presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se rajó y no quiso debatir en Álamo.

Y explicó que López Obrador "no debate porque es un hombre que no tiene ideas, no tiene nada acá, expresa, mientras señala la sien.

No tiene razones, ni tiene argumentos, ni tiene propuestas, solo ocurrencias, dice el gobernador de Veracruz, y agrega que el morenista presume su capacidad para ofender, para faltar al respeto.

"Lo reté porque desde que llegó a Veracruz empezó a ofenderme y a mis hijos, a inventar mentiras. Quería tener una confrontación de ideas, y mostrarle estos papelitos, donde consta que Duarte le dio dinero a él y a sus vasallos. Sabe perfectamente bien que así fue, por eso no se quiere enfrentar conmigo", apunta.

Lo retó nuevamente a debatir la tarde de domingo, "porque es el único día que yo descanso", al tiempo que le lanzó una serie de preguntas sobre cómo alimenta a su familia, y las de sus tres hijos mayores, con 50 mil pesos al mes, en qué trabajan sus descendienes ¿por qué no paga impuestos?

Y como se siente vivir como hacendado porfirista, ya que pasó semana en Yucatán a todo lujo y se gastó más de 600 mil pesos, indica Yunes Linares.





