Precandidata de MC señala no ser la del video

Esta tarde se llevó a cabo la recepción de documentos el registro de precandidatos de Movimiento Ciudadano en el estado de Sonora para la elección ordinaria de 2018, donde Patricia Azcagorta, precandidata por la presidencia municipal de Caborca, declaró no ser ella la protagonista de un video con contenido erótico que se viralizó en redes sociales.

En el evento se registraron los aspirantes a las alcaldías de Altar, Pitiquito y Caborca así como de la diputación local por el Distrito 03.

María Dolores del Río, presidenta de Movimiento Ciudadano en Sonora, participó en el evento y difundió una transmisión a través de su cuenta de Facebook donde se registró la entrega de los documentos de los aspirantes a una candidatura. El video se compartió con la leyenda: "En Caborca las mujeres son valientes dispuestas a cambiar la historia. #MovimientoNaranja".

Patricia Azcagorta y Beatriz Esther Perea se presentaron, acompañadas de Del Río, como candidatas tanto a la alcaldía como a la diputación.

Beatriz Perea, mejor conocida como "Paloma", indicó que el evento es una fiesta para la entidad.

Por su parte Azcagorta, quién fue blanco de ataques en redes sociales donde circularon fotografías suyas con mensajes de connotación sexual y presuntamente un video con contenido sexual, agradeció la presencia de militantes y negó que sea ella quien aparece en el video difundido.

"Lo primero que tengo que decir es que yo no soy la del video. La gente de aquí me conoce y sabe la clase de persona que soy, me sorprende mucho ver cómo los medios de comunicación atacan de esa manera", dijo.

Aprovechó su discurso para decir que ningún hombre de Caborca le ha faltado al respeto y para esclarecer su perfil académico, profesional y personal.

"Soy madre, tengo un hijo de 14 años que ya entiende lo que son las redes sociales. Soy hija, tengo a mis dos padres. Soy abogada, estudié en la UniSon de Caborca, trabajé como funcionaria pública en el Registro Civil durante casi cinco años. Soy parte de la Confederación de Abogados en Sonora", describió.

Culpó de los ataques a sus adversarios políticos y dijo que es "bueno porque sabemos que nos tienen miedo y ¡qué bueno! porque va a cambiar el gobierno de Caborca".

Ante el planteamiento de que los ataques provienen de sus contrincantes políticos, María Dolores del Río indicó que los nombres de las redes donde surgieron los ataques son el indicio principal del partido para asumir quienes los iniciaron.

También declaró que tendrá que investigarlo la Fepade y dijo que el asunto ya se planteó ante el INE, pues dijo "se tiene que perseguir de oficio. A las mujeres se les acosa y esto tiene que ser penado, me emociona que en Caborca haya mujeres valientes".

Indicó que en todos los años de sus carrera política nunca le había tocado "un caso así, creo que tiene que ver con el papel de las rede sociales".

Al finalizar, "Paloma" Perea declaró que "erradicar esta cultura no es fácil, pero si ponemos cada uno un granito de arena se va a poder".





En el evento se registraron los aspirantes a las alcaldías de Altar, Pitiquito y Caborca así como de la diputación local por el Distrito 03. (CORTESÍA)

