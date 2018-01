Del anuncio a la fama

TORREÓN, COAH.-

Artistas como Cindy Crawford, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt saltaron a la fama luego de trabajar en comerciales

La supermodelo Cindy Crawford volverá a brillar y de qué manera.

Crawford regresará al Super Bowl, que tendrá lugar el cuatro de febrero, con el fin de recrear el anuncio de Pepsi que la lanzó a la fama en 1992.

La estadounidense volvió a grabar el spot, esta vez junto a su hijo de 10 años, Presley Walker Gerber.

“Fuimos a trabajar juntos ese día y compartimos el mismo tráiler. Y mientras él actuaba, yo era sólo una mamá orgullosa que miraba desde la barrera, tratando de no molestarlo”, dijo Cindy al diario El País.

El spot de ahora se llama “This is the Pepsi” y con éste la compañía celebra 120 años de ésta en la cultura pop. El anuncio original presentaba a Crawford luciendo tan impresionante como siempre con una camiseta sin mangas y pantalones vaqueros cortos mientras conducía un Lamborghini. Luego se detiene en una gasolinera para comprar una lata de refresco mientras unos niños la ven.

Crawford no es la única celebridad que ha destacado en anuncios. Sólo Pepsi logró reunir hace más de 10 años a Britney Spears, Beyoncé, P!nk y Enrique Iglesias en un comercial inspirado en el Coliseo Romano y la canción We Will Rock You.

Los cuatro cantantes ya tenían una carrera hecha, sin embargo, el anuncio trascendió bastante a nivel mundial.

Fue en 1993, cuando la entonces desconocida Charlize Theron presentó un spot en blanco y negro de una bebida de nombre Martini. Fue ahí donde el mundo la conoció, años más tarde vendrían sus primeras películas como That Thing You Do! y Trial and Error.

Antes de que se volviera “Jack” en Titanic y de que ganara un Oscar por The Revenant, Leonardo DiCaprio conoció el éxito gracias a comerciales de chicles y de queso Kraft.

Brad Pitt aprovechó para lucir su pecho cuando él tenía 26 años de edad en un anuncio de Pringles. Desde ahí llamó la atención de miles de mujeres. En ese tiempo, había participado en series como Dallas y 21 Jump Street.

Antes de volverse una reconocida actriz, Naomi Watts apareció en los ochenta en la TV gracias a un comercial de tampones.

Sólo fue para Australia, pero gracias a la red le ha dado la vuelta al planeta. Cuando jamás imaginaba que se volvería “Frodo” en la saga de El Señor de los Anillos, Elijah Wood trataba de convencer a los niños de que comieran brócoli a través de un spot de la cooperativa America’s Dairy Farmers.

Keanu Reeves llegó a promover la Coca Cola antes de volverse un gran actor. Hizo un anuncio de la compañía en los ochenta en el que aparece de ciclista.





De vuelta. La modelo Cindy Crawford revivirá el comercial que la lanzó a la fama en 1992. (ARCHIVO)

Brad Pitt.

Britney Spears, Beyoncé y Pink.

Elijah Wood.

