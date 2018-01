Sufre quemaduras al explotar tanque

APOYAN A LA FAMILIA PARA QUE SEA ATENDIDO EN GALVESTON, TEXAS

"No llores amá", le dijo Ángel Daniel de 12 años a su madre mientras ardía en llamas y los vecinos le aventaban agua para sofocar el fuego. Fue después de las 5:30 de la tarde del pasado miércoles que el niño se encontraba jugando al exterior de su domicilio, cuando de pronto, la explosión de un tanque de diésel lo alcanzó a él y a Jovan, un hombre de 31 años de edad.

La tragedia ocurrió en el ejido Las Virginias del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, y como consecuencia, dejó quemaduras de segundo y tercer grado en el 70 por ciento del cuerpo de Ángel; resultando lo más afectado su rostro, su pierna izquierda y toda la parte de atrás.

En Jovan, las autoridades reportan que presenta quemaduras en cara y piernas de primero y tercer grado; actualmente se encuentra hospitalizado y su estado de salud es estable.

"Estaban arreglando un camión, lo estaban soldando y pues explotó el tanque. Yo miré a mi hijo cuando estaba ardiendo de la espalda, yo gritaba desesperada, la gente le echaba agua, y cuando lo llevaba en camino al hospital, nada más me decía que le ardía y me decía que no llorara... su cara, su pelo estaban quemados", cuenta Adriana Leyva, su madre, quien soltó el llanto al recordar el trágico momento.

Los primeros auxilios, fueron brindados en un hospital de Francisco I. Madero, pero por la gravedad de las quemaduras, el niño fue trasladado al Hospital Infantil de Torreón.

En este nosocomio, Ángel fue sometido a una fasciotomía y también se procedió a retirar la piel muerta. Luego se llevó al menor a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) para mantenerlo aislado y evitar cualquier contagio.

Cabe señalar, que ayer comenzaron los trámites para que primero, el Seguro Popular al cual está afiliado el pequeño, cubriera los gastos médicos.

Después, el área de Trabajo Social del Hospital Infantil contactó a la Fundación Michou y Mau para poderlo trasladar a Galveston, Texas, con la finalidad de que reciba atención personalizada.

"No me voy a despegar de él, me van a dar un permiso para poder acompañarlo a los Estados Unidos, tengo que ser fuerte, por Ángel, por mi esposo que padece de presión alta y por mis otros hijos, hay que confiar en Dios", expresó Adriana.

La doctora Ana Leticia Olvera, jefa en el nosocomio, informó que los DIF estatal y municipal también acudieron para evaluar la situación del menor y coadyuvar en el traslado.

Situación Confían en que mejorará la salud del pequeño. Confían en que mejorará la salud del pequeño. ⇒ Padres, hermanos y demás familiares de Ángel, estuvieron ayer en el Hospital Infantil. ⇒ Ángel tiene otros cuatro hermanos. Ellos vieron el hecho. ⇒ El niño de 12 años de edad está afiliado al Seguro Popular.

Hospitalizado. Hasta ayer, Ángel Daniel se encontraba en el cubículo 4 del área de UCIP.

