Busca consolidación con los Guerreros

- Si bien debutó en el Torneo Apertura 2016, el juvenil defensa de Santos Laguna, Gerardo Arteaga, espera su consolidación en la Liga MX, en el naciente Clausura 2018.

Y es que apenas con 19 años y 4 meses de edad, el nacido en Zapopan, Jalisco, le pelea palmo a palmo, la titularidad al seleccionado norteamericano Jorge Villafaña, en la posición de lateral izquierdo. En la primera fecha ante Lobos BUAP, fue titular y jugó los 90 minutos.

"Espero tener un poco más continuidad" al mismo tiempo de recalcar, que la competencia con su compañero estadounidense, lo hace esforzarse más "me sirve mucho ahora que estoy empezando, (Villafaña) es un jugador experimentado, eso es importante y me ayuda para superarme a mi mismo" manifestó tras la práctica verdiblanca del miércoles en el TSM.

Respecto a las reglas y candados que pone la Liga MX en cuanto a los juveniles y extranjeros, Arteaga habló poco y no lo ve negativo, ya que es una lucha leal tanto en los entrenamientos como en los partidos.

"Casi no opino sobre eso, tal vez porque yo juego y no me quejo de eso, pero siempre juega quien se lo merece, no importa si es extranjero o no".

En cuanto a Santos Laguna, indicó que es normal que en los errores, se remarque el tema de los canteranos, aunque ahora con los refuerzos, se pudo observar a un equipo más sólido, de la participación de los jóvenes es importante.

Por lo que se refiere al siguiente compromiso de los laguneros, el próximo sábado ante el actual campeón del futbol mexicano, Tigres UANL, reveló que aunque se juegue en el "Volcán", se pondrán al tú por tú.

"No tuvieron mucha pretemporada, pero no nos importa eso para ir a ganarles, hay que jugar igual, de la misma manera que lo hicimos en casa, no vamos ir a encerrarnos ni echarnos atrás, queremos los tres puntos".

Para Gerardo, todos los adversarios de la Liga MX son iguales e importantes y aunque los aficionados ven un plus por la rivalidad regional deportiva existente, buscarán ganar este fin de semana, ante un equipo que desde diciembre del 2011, no los puede vencer, en un tiempo en el que ahora lateral santista vivía la transición de niño a joven en la Perla Tapatía, a sus 13 años de edad.

Dejó en claro, que los goles recibidos por Lobos BUAP en la fecha inaugural, fueron meros descuidos que podrán solucionar a la brevedad posible "ya vimos el video del partido y lo hicimos muy bien, sobre todo los recorridos, la defensa estuvo muy bien".

También indicó que la confianza volvió a reinar en el seno santista, misma que retomaron, tras el triunfo del pasado domingo, por lo que esperan plasmarla el fin de semana en San Nicolás de los Garza.

"La gente necesitaba una victoria en casa, nosotros también como equipo, eso nos ayuda anímicamente a recuperar un poco la confianza que faltó la campaña pasada, pero es importante haber ganado y más al inicio de torneo", indicó.

Recordó que una cosa es jugar mal y otra, que no se obtenga el resultado buscado, tal como sucedió en el Apertura 2017, donde fallaban las oportunidades creadas ante el arco rival.

"Desde la pretemporada la retomamos, las (ocasiones) que tuvimos claras las metimos. En lo personal, no hay mucha diferencia respecto al torneo pasado, uno trabaja para mejorar día a día y para lo que venga, tal vez me tope con cosas nuevas".

DE REGRESO

En el campamento albiverde, la buena noticia del miércoles, fue la reincorporación a los trabajos de los mediocampistas Brian Lozano y Javier Cortés, quienes entrenaron al parejo de sus compañeros en el Territorio Santos Modelo (TSM).

El uruguayo se recuperó de una lesión muscular que le impidió estar en el juego inaugural de los Guerreros frente a Lobos BUAP, mientras que Cortés, padeció Influenza, por lo que estuvo alejado de las canchas por espacio de varios días.

En lo que respecta al paraguayo Osvaldo Martínez, continúa con su rehabilitación de la lesión en el bíceps femoral izquierdo y de acuerdo a su evolución, se decidirá su participación en el duelo ante los felinos.

Dentro de la práctica de ayer, los santistas efectuaron labores de futbol en espacio reducido, así como ejercicios de manejo de pelota y movimientos tácticos.

Hoy entrenarán en sesión matutina en el TSM, con acceso restringido para los medios de comunicación. Mañana lo harán de la misma forma, previo a su viaje a la Sultana del Norte.

SILBANTES

La Liga MX, informó que el hidrocálido Óscar Macías Romo, será el juez central del partido entre Santos Laguna y Tigres UANL, quien será auxiliado en las bandas por los asistentes Alberto Morín Méndez y Miguel Ángel Chua Ortiz. El cuarto árbitro será Alejandro Funk Villafañe.

Macías fungió como silbante en la fecha inaugural del Clausura 2018 entre los Diablos Rojos del Toluca y Chivas Rayadas del Guadalajara, que se verificó en el Estadio Nemesio Díez de la capital mexiquense y que terminó con empate 1-1.

El oriundo de Aguascalientes, apareció en el radar un miércoles 11 de Enero del 2006, cuando en el Bajío dirigió el duelo entre los Freseros del Irapuato y los Alacranes de Durango, en la extinta Primera División "A", hoy Ascenso MX.

El juvenil canterano albiverde, está consciente que tiene una dura competencia en la posición de lateral izquierdo con el seleccionado norteamericano Jorge Villafaña, por lo que trabaja día a día para ser titular. (Cortesía Santos)

