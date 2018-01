Malvivientes destrozan iglesia

A LA IMAGEN DEL DIVINO NIñO LE CLAVARON UN ASTIL EN EL PECHO, PERO NO SE QUEBRÓ EN PEDAZOS

Como una muestra de odio e intolerancia religiosa unos malvivientes se introdujeron por la fuerza a la iglesia del Divino Niño a cuya imagen le clavaron en el pecho el astil del propio estandarte para destruirlo.

También rompieron imágenes de la Virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo, de Los Reyes Magos y las piezas del Nacimiento ahí colocado con motivo de la reciente época decembrina, a los cuales desprendieron las cabezas.

El 25 de diciembre, en plena Navidad, la misa se celebró con el pesar de los fieles con las imágenes sin cabeza. La imagen del Divino Niño fue la única pieza de las atacadas que, aunque presentó el orificio no se quebró en pedazos.

El modesto templo del Divino Niño se encuentra enclavado en un pequeño cerro a la orilla de la colonia rural, Rinconada de Villa de Guadalupe, en Lerdo.

Un angosto camino cerca de una ferretería ubicada al pie de la carretera rumbo a La Cuesta de la Fortuna, allá por el Huarache, conduce a este centro de oración que alberga en su interior apenas unas 7 bancas, pues el edificio es pequeño y unas 30 personas acuden cada domingo a misa.

Fue la madrugada del 23 de diciembre cuando los malvivientes hicieron un boquete en la parte trasera de la iglesia. Esta es la tercera ocasión que sucede. El día 24, el señor Nicolás Leyva, esposo de Guadalupe Moreno, encargada de abrir y cerrar la iglesia, acudió al templo. "Regresó llorando, había un desastre, hasta las cortinas arrancaron, a lo mejor de coraje porque no encontraron nada de valor para ellos", dijo Lupe, como la conocen en Rinconada.

Los vecinos se encuentran molestos, pues gran parte de la comunidad ha trabajado haciendo actividades para recaudar fondos y construir la iglesia. Cada domingo hay misa, ya sea por parte del sacerdote Manuel de Jesús Chávez o de un ministro extraordinario.

Esta es la tercera vez que los malvivientes hacen boquetes en la pared. Las dos anteriores fue antes de la fiesta patronal que se celebra el 20 de julio.

"Pedimos respeto. Decirles a los amantes de lo ajeno que aquí no hay nada que se puedan robar, nada de valor para ellos, pues lo valioso que hay aquí es la fe en Dios y eso no les sirve para comprar droga, alcohol o placer entonces no tiene objeto que vengan a destruir lo que la gente hace con mucho esfuerzo", dijo el Padre Manuel.

Muchos de los vecinos ya tienen sospechas respecto a quienes fueron.

"Si no creen al menos respeten. Deben entender que no se está adorando a una figura de yeso, madera o piedra, sino a lo que representa para nosotros. Es como si le dijeramos a una persona que llora frente a la fotografía de un ser querido fallecido que es un tonto por hacer eso frente a un pedazo de cartón, claro está que no es así, pues lo que le conmueve es lo que fue en vida aquella persona para el que llora", dijo el sacerdote y agregó: "Los católicos veneramos, no adoramos imágenes, es distinto, creemos que quienes hicieron esto llevan odio en su corazón, decirles que pese a todo, Dios los ama", acotó el sacerdote.

Los habitantes de Rinconada de Villa de Guadalupe piden a la alcaldesa María Luisa González Achem incrementar los patrullajes en la zona, pues los malvivientes también se introducen en casas. La parroquia, además lleva más de un año esperando una techumbre que solicitaron en la presidencia para las afueras del pequeño templo. "Pedimos a la alcaldesa que nos ayude", dijo Lupe, la encargada.

Denuncias por robo

De acuerdo con las estadísticas registradas en la plataforma de la Vicefiscalía de Lerdo, en el año 2017 únicamente se recibieron dos denuncias por el delito de robo a iglesias.

En ambas ocasiones la denuncia fue recibida del mismo templo, localizado sobre la calle 20 de Noviembre, del sector Centro de Lerdo. Se trata de una iglesia Adventista, la cual fue robada en dos ocasiones, la primera en el mes de febrero y la segunda en el mes de octubre, ambos del año que recién concluyó.

Las dos veces, los ladrones ingresaron por la noche al santuario y se apoderaron de diversos artículos de valor. Pese a las denuncias hasta el momento las autoridades no han reportado la detención de alguno de los involucrados en ambos robos.

Sin cabeza. Las imágenes de la Virgen, de San Judas Tadeo y del Nacimiento quedaron sin cabeza.

