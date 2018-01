Van contra Torre por desvíos al PRI

El exgobernador priista Egidio Torre Cantú es investigado por la Contraloría de Tamaulipas por desviar recursos públicos a las campañas electorales del tricolor en 2016. El exmandatario tamaulipeco es señalado junto a los de Veracruz y de Chihuahua, Javier y César Duarte, de participar en un acuerdo con el entonces líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones y la Secretaría de Hacienda para la triangulación.

El Contralor de Tamaulipas, Mario Soria Landero, indicó que, pese a no comprobarse todavía las acusaciones, asumirán el caso. "No está comprobado, está señalado, entonces lo que corresponde a Tamaulipas, a nosotros precisamente, tenemos que investigarlo y comprobarlo, si no, sería muy irresponsable de nuestra parte", indicó.

"Nosotros hacemos la investigación, no es fácil, tenemos que sacar archivos, revisarlos muy bien, darle seguimiento, probablemente necesitaremos apoyo de instituciones financieras o a través de la Unidad Financiera de la Secretaría de Hacienda, que ahí se nos complicaría, porque está involucrada la Secretaría de Hacienda". La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó anomalías por 25 mil millones de pesos a las cuentas públicas de alcaldes, Gobierno estatal y organismos descentralizados, de las cuales 5 mil millones de pesos corresponden a la cuenta pública central de Torre Cantú.

