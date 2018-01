En Chivas, te ven 100 mil personas; en Santos, mil: Gael Sandoval

TORREÓN, COAH.-

Parece que la salida de Walter Gael Sandoval de Santos a las Chivas le ha sentado bien al jugador y es que, en declaraciones para Radio Marca Claro, el extremo del Rebaño no se tentó el corazón para hablar de la vitrina que es Guadalajara en comparación con los Guerreros.

"Sin duda, en los entrenamientos, en los partidos, se ve reflejado lo que es estar en Chivas, por ejemplo en redes sociales o luego vas caminando y te das cuenta de qué es Chivas. No es tanto la presión, pero es saber que en Santos te pueden ver mil personas y en Chivas cien mil, la presión es como uno la maneje", dijo en la entrevista para dicho medio.

Además, Sandoval prefirió no hablar sobre el tema Alanís-Chivas, aunque refirió lo que significa tener a un defensor de las cualidades del seleccionado mexicano en la zaga.

"No sé (sobre el caso), la verdad desconozco las cosas, ahora no podría decirte nada de eso. Lo que aporta Alanís no se discute, lo que nos puede ayudar en la defensa es bastante".





Gael Sandoval debutó el pasado domingo con Chivas en la cancha de Toluca. (JAM MEDIA)

Etiquetas: chivasClausura 2018

