La culpa es de todos: Zidane

Madrid, españa.- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió ayer a su plantilla y aseguró que "si un jugador está mal" él busca "soluciones" y no "echa mierda", y repartió la responsabilidad de la crisis que vive su equipo al afirmar que es "culpa de todos".

"Hay muchos partidos y voy a necesitar a todos mis jugadores.

Mucha gente piensa que algunos están mal y que los tengo que sacar del equipo. Todo lo contrario, si un jugador está mal busco soluciones con él y le ayudo, me interesa más la unidad. No soy de los que cuando algo está mal le echa mierda", dijo.

"Aquí estamos todos en el mismo barco y nadie tiene la culpa, es de todos, yo el primero, que soy el responsable. Hay cosas difíciles por la culpa de todos, no de uno o de dos", añadió.

Zidane, aunque es consciente de que en el fútbol poco cuenta el pasado, recordó los títulos que ganó su equipo en los dos años que lleva en el banquillo madridista.

"Hemos hecho dos años espectaculares, hay que recordarlo a la gente y que no lo olvide. Es verdad que lo más importante es el día siguiente y lo que pasó ya pasó y no importa, pero no es así. No hay que tirar lo que hicimos hace 20 días. Ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando fuerte, más que nunca, para hacer mejor las cosas, pero el día del Celta (2-2 en Balaídos) no puedo decir que todo es una mierda, hicimos cosas buenas y me quedo con ellas", valoró.

El técnico francés se mostró convencido de la rápida mejoría que van a protagonizar sus jugadores y lanzó el mensaje más optimista que pudo: "Vamos a mejorar y tenemos todo por delante aún. Aunque se complican las cosas con el empate en Vigo tras una segunda parte que no fue buena, no vamos a volvernos locos y con el trabajo se pueden sacar cosas buenas".

Zidane admitió por primera vez un problema de motivación en su plantilla tras ganarlo todo: "La dificultad es motivar a un equipo que ha ganado muchas cosas, pero la motivación es un factor muy importante".

"Siempre hay que pasar revista a los jugadores y ver qué podemos mejorar. Podemos pensar que la Liga está sentenciada, pero no es lo más importante. Es ver qué puedo aportar para conseguir un título importante. Veremos qué pasa en la Liga, pero tenemos la Copa del Rey y la 'Champions' el 13 de febrero. Ese momento hay que prepararlo desde ya, motivar a mis jugadores para encontrar soluciones", subrayó.

La palabra trabajo fue la que más repitió Zidane en su comparecencia ante la prensa.

"Cuando hay cosas como las que estamos pasando siempre hay que pensar en el trabajo, nada más. Siempre creo en él, los jugadores piensan lo mismo y vamos a trabajar más que nunca, en todos los sentidos. No es una cosa física o de cabeza, es un poco de todo.

Trabajar con más fuerza, no hay más remedio que eso", aseguró.

En lo personal, Zidane no se altera por la crítica: "No estoy dolido, la crítica no va a cambiar". Y reconoció que durante sus inicios trabajó para encarar momentos duros como el que está viviendo.

"No estoy a gusto con la situación porque me gustaría estar mejor en la Liga, pero lo que tengo que hacer es seguir trabajando y dar lo máximo que tengo. Como lo de hasta ahora no es suficiente, buscar que cada uno dé un poco más", señaló.

"Sabía que el trabajo de entrenador es difícil, me he preparado tres años y medio para esto, sabiendo que podían llegar estos momentos y sobre todo aquí. Es una parte de mi trabajo. No puede estar todo siempre bien, la vida es así. Nadie me va a quitar las ganas de seguir trabajando fuerte", sentenció.

16

PUNTOS

Tiene el Barcelona de ventaja sobre el Real Madrid en la liga de España.

