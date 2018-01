Brotan aguas negras en Paseo Morelos

El siglo de torreón

Brotan las aguas negras de los registros en el Paseo Morelos, comerciantes y usuarios se quejan del ambiente insalubre que se genera diariamente.

Señalan los cruces con las calles Ramón Corona y Leona Vicario, en el que se encuentran registros de drenaje dentro de áreas con árboles.

Los primeros brotes habrían iniciado a mediados del mes de diciembre pasado, sin embargo, la situación fue empeorando con el paso de las semanas hasta convertirse en un problema a plena vista.

Moscas, cucarachas y mal olor permanente es parte del ambiente que existe en la ruta semipeatonal de la Morelos, obra que fue emblema de la administración anterior junto con la Línea Verde y el Metro parque.

"Yo creo que están tapados los registros por lo que tiran de basura en otras calles, en algún momento iba a pasar... lo malo es que no sale todo acá, no nos hicieron caso con Riquelme, a ver si ahora Zermeño hace algo", reclamó Luis Alonso Rosales, empleado de una tienda en la zona.

Piden que autoridades acudan a revisar todo el paseo, pues no solamente se trata de brotes de aguas negras en algunos puntos, sino de registros sin tapa, fuentes inservibles, bolardos dañados y contenedores de basura sin bolsa.

Afirman usuarios que el espacio "ha decaído" desde hace varios meses, esto a pesar de que los ciudadanos acuden a pasear y consumir en los locales comerciales, bares y restaurantes.

"No se han hecho muchas cosas pendientes, ya se ve muy mal, creo que ha decaído el Paseo Morelos y no se ve que vayan a hacer algo para mejorarlo... se me hace muy peligroso, alguien se puede caer o lastimar con tanta falla", reclama Fernando González Lira, habitante del sector Centro y usuario del lugar.

Respecto a los brotes de agua sucia, algunos empleados de locales entre las calles Ramón Corona y Leona Vicario, dijeron sentirse afectados directamente, pues constantemente deben pedir que no se dejen desechos o se tire agua en las jardineras, pues temen que se desborde la suciedad hacia la zona de paso peatonal.

"En cualquier momento la gente va a pisar todo", advirtió Luis Alonso Rosales.

El siglo de torreón / Roberto Iturriaga

